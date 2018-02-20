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Izbeigta ražošana
SHE1455BK/10
Dinamiska zemās frekvences skaņa
Skaļruņi ar dinamisku basu un dzidru skaņu.
Ausīs ievietojamas
Melna
Lai paildzinātu produkta kalpošanas laiku, starp austiņām un vadu ir mīksta gumija, kas aizsargā vadu pret atkārtotas locīšanas izraisītiem bojājumiem.
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.
Šo Philips austiņu ārkārtīgi mazie skaļruņi ērti un cieši iekļaujas ausī, līdz ar to ārējais troksnis tiek bloķēts, nodrošinot pārsteidzošu klausīšanās baudījumu.
1.0
no 5
1
Apskats
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1455BK Căşti intraauriculare
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1455BK Căşti intraauriculare