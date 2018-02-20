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Izbeigta ražošana

Ausīs ievietojamas austiņas

SHE1455BK/10

1

| (1) Apskats

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

Dinamiska zemās frekvences skaņa

Skaļruņi ar dinamisku basu un dzidru skaņu.

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Mūzika un sarunas

Dinamiska zemās frekvences skaņa

  • Ausīs ievietojamas

  • Melna

Gumijots vada savienojums uzlabo izturību

Lai paildzinātu produkta kalpošanas laiku, starp austiņām un vadu ir mīksta gumija, kas aizsargā vadu pret atkārtotas locīšanas izraisītiem bojājumiem.

1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Perfekta ausīs ievietojamo austiņu izolācija bloķē ārējo troksni

Šo Philips austiņu ārkārtīgi mazie skaļruņi ērti un cieši iekļaujas ausī, līdz ar to ārējais troksnis tiek bloķēts, nodrošinot pārsteidzošu klausīšanās baudījumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

1

Apskats

5
4
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2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1455BK Căşti intraauriculare

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1455BK Căşti intraauriculare

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā