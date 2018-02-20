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Izbeigta ražošana
SHE1455WT/10
Dinamiska zemās frekvences skaņa
Skaļruņi ar dinamisku basu un dzidru skaņu.
Ausīs ievietojamas
Melna
Pieejami 3 savstarpēji maināmi austiņu uzgaļi izmēri, sākot no maza līdz lielam, tādēļ šīs Philips austiņas ir ideāli piemērotas jūsu ausīm.
Šo Philips austiņu ārkārtīgi mazie skaļruņi ērti un cieši iekļaujas ausī, līdz ar to ārējais troksnis tiek bloķēts, nodrošinot pārsteidzošu klausīšanās baudījumu.
Lai paildzinātu produkta kalpošanas laiku, starp austiņām un vadu ir mīksta gumija, kas aizsargā vadu pret atkārtotas locīšanas izraisītiem bojājumiem.
1.0
no 5
1
Apskats
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1455BK Căşti intraauriculare
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE1455BK Căşti intraauriculare