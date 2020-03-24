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Izbeigta ražošana
SHE3550BL/00
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Komplektā ir 2 izmēru uzgaļi individuālai, perfektai pielāgošanai.
Philips Vibes ausīs ievietojamām austiņām ir kompakta konstrukcija, kurā iebūvēti efektīvi skaļruņi. Tie nodrošina komfortu un rada dzidru skaņu un iespaidīgus basus.
Ovāls skaņas kanāla ieliktnis nodrošina ergonomisku komfortu, precīzi atbilstot auss formai.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Plusi
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Mīnusi
Nema mikrofona
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3550WT Slušalice
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3550WT Slušalice