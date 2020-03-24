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  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
  • Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi

Izbeigta ražošana

Austiņas

SHE3550BL/00

4
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
Īpaši mazas, taču ar iespaidīgiem basiem apveltītas Philips MyJam Beamers ieliekamās austiņas ar ovāliem ieliktņiem ērtai valkāšanai.
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Kompakts dizains

Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi

  • 8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Ausīs ievietojamas

2 maināmi gumijas uzgaļi valkāšanas ērtībām

Komplektā ir 2 izmēru uzgaļi individuālai, perfektai pielāgošanai.

Iespaidīgi basi un dzidra skaņa, pateicoties efektīviem skaļruņiem

Philips Vibes ausīs ievietojamām austiņām ir kompakta konstrukcija, kurā iebūvēti efektīvi skaļruņi. Tie nodrošina komfortu un rada dzidru skaņu un iespaidīgus basus.

Ovāls skaņas kanāla ieliktnis ergonomiskam komfortam

Ovāls skaņas kanāla ieliktnis nodrošina ergonomisku komfortu, precīzi atbilstot auss formai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Plusi

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Mīnusi

Nema mikrofona

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3550WT Slušalice

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3550WT Slušalice

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.