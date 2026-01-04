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Izbeigta ražošana
SHE5205WT/00
Spēcīga skaņa
SHE5205 ir izturīgas ausīs ievietojamas austiņas ar gumijotu aizmuguri papildu aizsardzībai. Jaudīgie skaļruņi nodrošina zemu basu, kas padara skaņu tikpat efektīgu kā austiņu izskats. Nepārspējama skaņas izolācija, iebūvēts mikrofons un vadības poga uz izturīgā vada.
8,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Tērauda atsperes vada nostiepes atslābinātājs un korpusa gumijotā aizmugure nodrošina papildu aizsardzību smagiem lietošanas apstākļiem.
Pastiprināts 2,5 mm diametra vads un izturīgs austiņu korpuss nodrošina izcilu skanējumu un dziļus basus.
Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.
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