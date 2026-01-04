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Izbeigta ražošana

Austiņas ar mikrofonu

SHE5205WT/00

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

Spēcīga skaņa

SHE5205 ir izturīgas ausīs ievietojamas austiņas ar gumijotu aizmuguri papildu aizsardzībai. Jaudīgie skaļruņi nodrošina zemu basu, kas padara skaņu tikpat efektīgu kā austiņu izskats. Nepārspējama skaņas izolācija, iebūvēts mikrofons un vadības poga uz izturīgā vada.

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Nelielas austiņas ar jaudīgu basu

Spēcīga skaņa

  • 8,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.

  • Ausīs ievietojamas

Tērauda vada nostiepes atslābinātājs smagiem apstākļiem

Tērauda vada nostiepes atslābinātājs smagiem apstākļiem

Tērauda atsperes vada nostiepes atslābinātājs un korpusa gumijotā aizmugure nodrošina papildu aizsardzību smagiem lietošanas apstākļiem.

Pastiprināts 2,5 mm diametra vads jaudīgam skanējumam

Pastiprināts 2,5 mm diametra vads un izturīgs austiņu korpuss nodrošina izcilu skanējumu un dziļus basus.

Iebūvēts mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem

Iebūvēts mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem

Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā