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Izbeigta ražošana
SHE8105BK/00
Piesātināti un izteikti basi – vienmēr
Philips SHE8105 ausīs ievietojamās austiņas ar augstas kvalitātes skaļruņiem patiesi dziļiem basiem un izturīgu alumīnija korpusu tīrai skaņai. Ovāli skaņas kanāli nodrošina ergonomisku komfortu, bet iebūvētā tālvadība ļauj viegli pārslēgties no mūzikas uz zvaniem.
8,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Jūsu ausīs ievietojamās austiņas pieejamas ar 3 ausu uzmavu izmēriem – no mazām līdz lielām –, lai jūs varētu izvēlēties izmēru, kas perfekti atbilst jūsu ausīm.
Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon