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Izbeigta ražošana

Ausīs ieviet. austiņas ar mikrofonu

SHE8105BK/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Melna
Melna
Sudraba
Sudraba

Piesātināti un izteikti basi – vienmēr

Philips SHE8105 ausīs ievietojamās austiņas ar augstas kvalitātes skaļruņiem patiesi dziļiem basiem un izturīgu alumīnija korpusu tīrai skaņai. Ovāli skaņas kanāli nodrošina ergonomisku komfortu, bet iebūvētā tālvadība ļauj viegli pārslēgties no mūzikas uz zvaniem.

Skatīt visas priekšrocības

ar izturīgu metāla korpusu

Piesātināti un izteikti basi – vienmēr

  • 8,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.

  • Ausīs ievietojamas

Silokona uzmavas pieejamas ar trīs izmēriem

Silokona uzmavas pieejamas ar trīs izmēriem

Jūsu ausīs ievietojamās austiņas pieejamas ar 3 ausu uzmavu izmēriem – no mazām līdz lielām –, lai jūs varētu izvēlēties izmēru, kas perfekti atbilst jūsu ausīm.

Pārveidoti 8,6 mm skaļruņi izteiktam zemfr. skanējumam

Pārveidoti 8,6 mm skaļruņi izteiktam zemfr. skanējumam

Iebūvēta tālvadība ar mikrofonu mūzikai un zvaniem

Iebūvēta tālvadība ar mikrofonu mūzikai un zvaniem

Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā