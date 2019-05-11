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Izbeigta ražošana
SHE8105SL/00
Piesātināti un izteikti basi – vienmēr
Philips SHE8105 ausīs ievietojamās austiņas ar augstas kvalitātes skaļruņiem patiesi dziļiem basiem un izturīgu alumīnija korpusu tīrai skaņai. Ovāli skaņas kanāli nodrošina ergonomisku komfortu, bet iebūvētā tālvadība ļauj viegli pārslēgties no mūzikas uz zvaniem.
8,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Austiņu korpuss ir izgatavots no izturīga alumīnija, kas novērš vibrāciju dzidrākam skanējumam. Papildus tas aizsargā austiņas pret ikdienas lietojuma radīto nodilumu.
Pārdomātais pretsapīšanās slīdnis sniedz iespēju ērti novietot blakus divus austiņu vadus, vienkārši uzbīdot augšā šo slīdni. Vairs nekādu problēmu ar sapītiem vadiem vai mezgliem!
Šis mīkstais, taču izturīgais un elastīgais savienotājs starp austiņām un vadu palīdz aizsargāt pret potenciāliem bojājumiem, ko izraisa atkārtota saliekšana.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon