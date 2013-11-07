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Izbeigta ražošana

Austiņas ar galvas stīpu

SHL3000RD/00

3.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Spēcīga skaņa

Nodrošina jaudīgu skaņu un zem.fr. skanējumu. Pateicoties 1000 mW jaudas apstrādei un 32 mm neodīma skaļruņiem. Izstrādātas ar pagriežamajām mīksti polsterētajām ausu uzlikām, lai garantētu jums ideālu klausīšanos, esot ceļā.

Skatīt visas priekšrocības

ar DJ stilu

Spēcīga skaņa

  • DJ stils

  • Sarkans

1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Slēgtā tipa akustika nodrošina labu skaņas izolāciju

Šo Philips austiņu noslēgta tipa akustika nodrošina labu skaņas izolāciju.

Plakans salokāms vads vienkāršai pārnēsāšanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

5
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt, za dobrą cenę

Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000RD Headband headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000RD Headband headphones

12/05/2019

România

România

O.K. .

Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000RD Headband headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000RD Headband headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā