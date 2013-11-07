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Izbeigta ražošana
SHL3000RD/00
Spēcīga skaņa
Nodrošina jaudīgu skaņu un zem.fr. skanējumu. Pateicoties 1000 mW jaudas apstrādei un 32 mm neodīma skaļruņiem. Izstrādātas ar pagriežamajām mīksti polsterētajām ausu uzlikām, lai garantētu jums ideālu klausīšanos, esot ceļā.
DJ stils
Sarkans
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.
Šo Philips austiņu noslēgta tipa akustika nodrošina labu skaņas izolāciju.
3.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
iza12
07/11/2013
Polska
Dobry produkt, za dobrą cenę
Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000RD Headband headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000RD Headband headphones
PIN6A
12/05/2019
România
O.K. .
Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000RD Headband headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3000RD Headband headphones