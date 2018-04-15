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Izbeigta ražošana

Austiņas

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Austiņas, kas pārvar gravitāti

Neticami vieglas un jaudīgas. Plānās Ultrlite austiņas ir radītas kustībai. Tās nodrošina dzidru skanējumu un ir salokāmas, lai ērti paņemtu līdzi ceļā.

Skatīt visas priekšrocības

Īpaši kompaktas. Dzidra skaņa.

Austiņas, kas pārvar gravitāti

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

Jaudīgi 32 mm skaļruņi dzidram skanējumam

Jaudīgi 32 mm skaļruņi dzidram skanējumam

Jaudīgi 32 mm sasvērti skaļruņi nodrošina dzidru skaņu un dziļu, piesātinātu basu.

Plakans vads ar aizsardzību pret sapīšanos

Plakans vads ar aizsardzību pret sapīšanos

Plakans vads nodrošina aizsardzību pret sapīšanos, bet nostiepes atslābinātājs garantē vada izturību.

Mīksti ausu polsterējumi nodrošina ilgstošu valkāšanas komfortu

Mīksti ausu polsterējumi nodrošina ilgstošu valkāšanas komfortu

Mīksti ausu polsterējumi un sasvērti skaļruņi ilgstošam valkāšanas komfortam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4400BK Căşti

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4400BK Słuchawki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4400BK Słuchawki

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā