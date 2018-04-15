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Izbeigta ražošana
SHL4400BK/00
Austiņas, kas pārvar gravitāti
Neticami vieglas un jaudīgas. Plānās Ultrlite austiņas ir radītas kustībai. Tās nodrošina dzidru skanējumu un ir salokāmas, lai ērti paņemtu līdzi ceļā.
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
Jaudīgi 32 mm sasvērti skaļruņi nodrošina dzidru skaņu un dziļu, piesātinātu basu.
Plakans vads nodrošina aizsardzību pret sapīšanos, bet nostiepes atslābinātājs garantē vada izturību.
Mīksti ausu polsterējumi un sasvērti skaļruņi ilgstošam valkāšanas komfortam.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4400BK Căşti
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4400BK Słuchawki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4400BK Słuchawki