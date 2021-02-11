30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
SHL4405WT/00
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
Jaudīgi 32 mm sasvērti skaļruņi nodrošina dzidru skaņu un dziļu, piesātinātu basu.
Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.
Mīksti ausu polsterējumi un sasvērti skaļruņi ilgstošam valkāšanas komfortam.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Plusi
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem