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  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
  • Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

Izbeigta ražošana

Austiņas ar mikrofonu

SHL4405WT/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.
Neticami vieglas un jaudīgas. Plānās Philips Flite Ultrlite austiņas ir radītas kustībai. Tās nodrošina dzidru skanējumu un ir kompakti salokāmas, lai ērti paņemtu līdzi ceļā.
Skatīt visas priekšrocības

Austiņas, kas pārvar gravitāti

Īpaši vieglas. Piesātināta skaņa.

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

Jaudīgi 32 mm skaļruņi dzidram skanējumam

Jaudīgi 32 mm skaļruņi dzidram skanējumam

Jaudīgi 32 mm sasvērti skaļruņi nodrošina dzidru skaņu un dziļu, piesātinātu basu.

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.

Mīksti ausu polsterējumi nodrošina ilgstošu valkāšanas komfortu

Mīksti ausu polsterējumi nodrošina ilgstošu valkāšanas komfortu

Mīksti ausu polsterējumi un sasvērti skaļruņi ilgstošam valkāšanas komfortam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Plusi

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.