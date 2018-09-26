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Izbeigta ražošana
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
Austiņām ir mīksts ādas polsterējums, lai varat nepārtraukti klausīties savus iecienītākos ierakstus.
Galvas stīpa ir ražota no viegla materiāla
Austiņas var kompakti salocīt vieglai uzglabāšanai un pārvietošanai
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
marekv7
26/09/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę
Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Słuchawki
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Słuchawki
Dhan
09/03/2019
România
Excelent!
Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Căşti
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Căşti
Michal16
11/01/2013
Polska
Polecam:)
Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Headband headphones
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Headband headphones