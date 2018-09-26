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  • Mūzikas cienītājiem

Izbeigta ražošana

Austiņas

SHL5000/00

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Mūzikas cienītājiem
Šīs austiņas ir izstrādātas, lai jūs varētu baudīt mūziku jebkurā atrašanās vietā. Mīkstais polsterējums ļauj ilgstoši klausīties iecienītos ierakstus. Lieliskā skaņas kvalitāte sniedz jaunu klausīšanās pieredzi.
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Lai kur jūs dotos!

Mūzikas cienītājiem

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

Mīksts ausu polsterējums, lai varat turpināt klausīšanos

Austiņām ir mīksts ādas polsterējums, lai varat nepārtraukti klausīties savus iecienītākos ierakstus.

Viegla galvas stīpa uzlabo komfortu un sniedz papildu izturību

Galvas stīpa ir ražota no viegla materiāla

Austiņas var kompakti salocīt vieglai uzglabāšanai un pārvietošanai

Austiņas var kompakti salocīt vieglai uzglabāšanai un pārvietošanai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

26/09/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę

Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Słuchawki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Słuchawki

09/03/2019

România

România

Excelent!

Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Căşti

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Căşti

11/01/2013

Polska

Polska

Polecam:)

Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Headband headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL5000 Headband headphones

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.