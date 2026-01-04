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SHL5005WT/00
Mūzikas cienītājiem
Šīs austiņas ir izstrādātas, lai jūs varētu baudīt mūziku jebkurā atrašanās vietā. Mīkstais polsterējums ļauj ilgstoši klausīties iecienītos ierakstus. Lieliskā skaņas kvalitāte sniedz jaunu klausīšanās pieredzi.
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
Austiņas var kompakti salocīt vieglai uzglabāšanai un pārvietošanai
32 mm skaļruņi nodrošina lielisku skaņu ar dziļiem basiem
Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.
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