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Austiņas ar mikrofonu

SHL5005WT/00

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

Mūzikas cienītājiem

Šīs austiņas ir izstrādātas, lai jūs varētu baudīt mūziku jebkurā atrašanās vietā. Mīkstais polsterējums ļauj ilgstoši klausīties iecienītos ierakstus. Lieliskā skaņas kvalitāte sniedz jaunu klausīšanās pieredzi.

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Mūzikas cienītājiem

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

Austiņas var kompakti salocīt vieglai uzglabāšanai un pārvietošanai

Austiņas var kompakti salocīt vieglai uzglabāšanai un pārvietošanai

32 mm skaļruņi nodrošina lielisku skaņu ar dziļiem basiem

32 mm skaļruņi nodrošina lielisku skaņu ar dziļiem basiem

Iebūvēts mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem

Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā