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Izbeigta ražošana
Spēcīga skaņa, izcils komforts
Sensacionāla zemfrekvences skaņa, kas atšķir šīs austiņas no citām. 60 gaisa atveres katrā pusē, lai radītu gaisa kustību zemfrekvences skaņai, kā arī mīksts velveta polsterējums austiņu izmēra pielāgošanai — ideāli lieliskai mūzikai.
4.8
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
lysy_76
07/12/2019
Polska
komfort i świetne brzmienie
bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Izmantošanas datums 2017-12-07
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Izmantošanas datums 2017-12-07
Misiekpluszowy
07/01/2019
Polska
Sluchawki na lata!
Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2700 Stereo Headphones
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2700 Stereo Headphones
Dawid540
19/03/2015
Polska
Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania
Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2700 Stereo Headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2700 Stereo Headphones