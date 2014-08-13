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Izbeigta ražošana

Hi-Fi stereo austiņas

SHP3000/00

3.8

| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Dinamiska zemās frekvences skaņa, ērta valkāšana

Viegla konstrukcija ar jaudīgiem 40 mm neodīma skaļruņiem; automātiski regulējami ausu polsteri un ventilējami perforēti polsteri – SHP3000 neapšaubāmi ir vislabākās austiņas lietošanai telpās.

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Dinamiska zemās frekvences skaņa, ērta valkāšana

  • Ar galvas stīpu

  • Melna

Akustiski noregulēti 40 mm skaļruņi detalizētai, balansētai skaņai

Akustiski noregulēti 40 mm skaļruņi detalizētai, balansētai skaņai

Vienpusējs vads novērš sapīšanos

Elpojoši polsteri, lai izvadītu situmu

Elpojoši polsteri, lai izvadītu situmu

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.8

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

5
2
1

13/08/2014

Polska

Polska

Niedoceniane słuchawki Philipsa

To mój drugi model po SHP8500 - oczywiście to inna klasa słuchawek ale posiadaja ten sam charakter philipsa: nienatarczywy dźwięk sprzyjający długiemu i komfortowemu słuchaniu muzyki - te kupiłem dla syna, więc będą do wszystkiego, ale chciałem żeby miał porządnie wykonane i dobrze brzmiące słuchawki za niewygórowaną cenę - i takie właśnie te słuchawki są.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP3000 HiFi Stereo Headphones

02/05/2014

Polska

Polska

Produkt bardzo dobry

Słuchawki idealnie leżą na głowie i dobrze pokrywają uszy, a tak, że nie przeszkadzają osobom noszącym okulary.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP3000 HiFi Stereo Headphones

17/04/2014

Polska

Polska

Ok

Fajne słuchy nadają się do domu jak i podróży. Wg. mnie pasmo przenoszenia jest bardziej rozbudowane niż 20-20. JESZCZE ICH NIE WYGRZAŁEM, ale zapowiada się obiecująco.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā