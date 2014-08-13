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Dinamiska zemās frekvences skaņa, ērta valkāšana
Viegla konstrukcija ar jaudīgiem 40 mm neodīma skaļruņiem; automātiski regulējami ausu polsteri un ventilējami perforēti polsteri – SHP3000 neapšaubāmi ir vislabākās austiņas lietošanai telpās.
Ar galvas stīpu
Melna
3.8
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
johan
13/08/2014
Polska
Niedoceniane słuchawki Philipsa
To mój drugi model po SHP8500 - oczywiście to inna klasa słuchawek ale posiadaja ten sam charakter philipsa: nienatarczywy dźwięk sprzyjający długiemu i komfortowemu słuchaniu muzyki - te kupiłem dla syna, więc będą do wszystkiego, ale chciałem żeby miał porządnie wykonane i dobrze brzmiące słuchawki za niewygórowaną cenę - i takie właśnie te słuchawki są.
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Szalek
02/05/2014
Polska
Produkt bardzo dobry
Słuchawki idealnie leżą na głowie i dobrze pokrywają uszy, a tak, że nie przeszkadzają osobom noszącym okulary.
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Fabulizer
17/04/2014
Polska
Ok
Fajne słuchy nadają się do domu jak i podróży. Wg. mnie pasmo przenoszenia jest bardziej rozbudowane niż 20-20. JESZCZE ICH NIE WYGRZAŁEM, ale zapowiada się obiecująco.
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