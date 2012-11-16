Jestem normalnym użytkownikiem komputera, nie wkładam w sprzęt zbyt dużo kasy, moja wiedza na jego temet też jest niewielka. Słuchawki dostałem w prezencie, jak narazie chwalę je sobie, jednym z największych zalet tego sprzętu są dla mnie wygodne muszle. Jakość dźwięku jest super, widać ogromną róźnicę w porównanie z tańszymi modelami. Bardzo funkcjonalny jest 2-częściowy kabelek, jeżeli coś nam nie odpowiada dopinamy drugą część przedłużając całość. W zestawie dołączony jest jeszcze adapter, ale jego nie miałem okazji użyć. Wygląd nie jest zbyt popisowy, ale mnie bardziej zależy na jakości. Fajnie wykonany, nic nie odstaje, nic się nie odkleja. Gorąco POLECAM :)