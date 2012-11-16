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Augstas izšķirtspējas audio un perfekts komforts
Deluxe FloatingCushions un augstas izšķirtspējas skaņa nodrošina labāko klausīšanās pieredzi ar šīm Philips SHP8000 austiņām
Augstas izšķirtspējas audio
Ar galvas stīpu
Godalgas
4.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Rafał32
16/11/2012
Polska
Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne
Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones
Rafał32
16/11/2012
Polska
Verificēts pircējs
Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne
Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones
PiotreG
29/06/2012
Polska
Produkt powinien spełniać wymagania wszystkich domowych użytkowników
Jestem normalnym użytkownikiem komputera, nie wkładam w sprzęt zbyt dużo kasy, moja wiedza na jego temet też jest niewielka. Słuchawki dostałem w prezencie, jak narazie chwalę je sobie, jednym z największych zalet tego sprzętu są dla mnie wygodne muszle. Jakość dźwięku jest super, widać ogromną róźnicę w porównanie z tańszymi modelami. Bardzo funkcjonalny jest 2-częściowy kabelek, jeżeli coś nam nie odpowiada dopinamy drugą część przedłużając całość. W zestawie dołączony jest jeszcze adapter, ale jego nie miałem okazji użyć. Wygląd nie jest zbyt popisowy, ale mnie bardziej zależy na jakości. Fajnie wykonany, nic nie odstaje, nic się nie odkleja. Gorąco POLECAM :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones