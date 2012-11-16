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Izbeigta ražošana

Hi-fi austiņas

SHP8000/10

4

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Augstas izšķirtspējas audio un perfekts komforts

Deluxe FloatingCushions un augstas izšķirtspējas skaņa nodrošina labāko klausīšanās pieredzi ar šīm Philips SHP8000 austiņām

Skatīt visas priekšrocības

Augstas izšķirtspējas audio un perfekts komforts

  • Augstas izšķirtspējas audio

  • Ar galvas stīpu

1,6 m pagarinājuma vads + 1,4 m vads visiem gadījumiem

1,6 m pagarinājuma vads + 1,4 m vads visiem gadījumiem

Ietverts 3,5-6,3 mm adapteris

3D iekšējā galvas stīpa automātiski pielāgojas jūsu galvas formai

3D iekšējā galvas stīpa automātiski pielāgojas jūsu galvas formai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • AWARD-1679531 attēls

Atsauksmes

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4.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

16/11/2012

Polska

Polska

Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne

Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones

16/11/2012

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne

Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones

29/06/2012

Polska

Polska

Produkt powinien spełniać wymagania wszystkich domowych użytkowników

Jestem normalnym użytkownikiem komputera, nie wkładam w sprzęt zbyt dużo kasy, moja wiedza na jego temet też jest niewielka. Słuchawki dostałem w prezencie, jak narazie chwalę je sobie, jednym z największych zalet tego sprzętu są dla mnie wygodne muszle. Jakość dźwięku jest super, widać ogromną róźnicę w porównanie z tańszymi modelami. Bardzo funkcjonalny jest 2-częściowy kabelek, jeżeli coś nam nie odpowiada dopinamy drugą część przedłużając całość. W zestawie dołączony jest jeszcze adapter, ale jego nie miałem okazji użyć. Wygląd nie jest zbyt popisowy, ale mnie bardziej zależy na jakości. Fajnie wykonany, nic nie odstaje, nic się nie odkleja. Gorąco POLECAM :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8000 Hi-fi headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā