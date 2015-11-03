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Izbeigta ražošana

Hi-fi austiņas

SHP8500/00

4.8

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Dinamiska hi-fi skaņas veiktspēja

Ērtas un pilnībā pielāgojamas austiņas ar neodīmija skaļruņiem nodrošina dinamisku skaņas veiktspēju

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Dinamiska hi-fi skaņas veiktspēja

  • Spēcīga zemās frekvences skaņa

Augstas kvalitātes lineārais kristāla-vara bez skābekļa sastāva vads

Neticami tīrs varš, kas lietots šajā vadā, mazina zudumus pārraidīšanā un nodrošina izcilas kvalitātes signālu austiņās, attiecīgi tīru skaņu jūsu ausīm.

Vienkārši regulējama galvas stīpa nodrošina optimālu atbilstību un komfortu

Viegli regulējamais mehānisms sniedz komfortablu, cieši pieguļošu akustisku izolāciju starp polsterējumu un ausi, nodrošinot optimālu sniegumu.

Aptverta ir visa auss, kas optimizē skaņas kvalitāti

Šo Philips austiņu pilna izmēra ausu uzlikas ne tikai aptver visu ausi, nodrošinot augstāku skaņas kvalitāti, bet arī nodrošina lielāku, augstāku skaļruņu sniegumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

03/11/2015

Polska

Polska

Siwetne sluchawki jak na ta cene

Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8500 Hi-fi headphones

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8500 Hi-fi headphones

22/09/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8500 Hi-fi headphones

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8500 Hi-fi headphones

14/01/2015

България

България

Страхотни слушалки

За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8500 Hi-fi headphones

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8500 Hi-fi headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā