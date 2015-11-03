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Izbeigta ražošana
Dinamiska hi-fi skaņas veiktspēja
Ērtas un pilnībā pielāgojamas austiņas ar neodīmija skaļruņiem nodrošina dinamisku skaņas veiktspēju
Spēcīga zemās frekvences skaņa
Neticami tīrs varš, kas lietots šajā vadā, mazina zudumus pārraidīšanā un nodrošina izcilas kvalitātes signālu austiņās, attiecīgi tīru skaņu jūsu ausīm.
Viegli regulējamais mehānisms sniedz komfortablu, cieši pieguļošu akustisku izolāciju starp polsterējumu un ausi, nodrošinot optimālu sniegumu.
Šo Philips austiņu pilna izmēra ausu uzlikas ne tikai aptver visu ausi, nodrošinot augstāku skaņas kvalitāti, bet arī nodrošina lielāku, augstāku skaļruņu sniegumu.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
WojtasK
03/11/2015
Polska
Siwetne sluchawki jak na ta cene
Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.
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Phil
22/09/2017
Česká republika
Perfektní
Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.
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Буковски
14/01/2015
България
Страхотни слушалки
За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8500 Hi-fi headphones
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP8500 Hi-fi headphones