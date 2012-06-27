30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Piemērotas sporta aktivitātēm
Izgatavotas no ūdensdrošiem materiāliem ar antibakteriālu vielu, šīs austiņas ir paredzētas sporta entuziastiem
ActionFit
Oranža un balta
Austiņām ir ūdensizturīgs blīvējums, lai aizsargātu austiņas pret bojājumiem, ko izraisa sviedri
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.
Ievērojiet savu treniņu režīmu ar šo viedo, vienkāršo un bez maksas pieejamo lietojumprogrammu, ko Philips radījis tieši jums. Lietojumprogramma ActionFit sniedz iespēju izveidot pielāgotus treniņus, kuros ietverts laiks, distance un kaloriju apjoms – un jūs pat varat piešķirt savu iecienīto mūziku katram mērķim. Pēc treniņa izmantojiet lietojumprogrammu, lai paziņotu savu rezultātu draugiem vietnē Twitter un Facebook. Lai noteiktu distanci un kalorijas, būs nepieciešams GPS, tāpēc varat to lejupielādēt bez maksas no vietnes App Store – un varat sākt!
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
pablo
27/06/2012
Polska
porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu
kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones