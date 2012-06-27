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Izbeigta ražošana

ActionFitAusīs ievietojamas sporta austiņas

SHQ1000/10

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Piemērotas sporta aktivitātēm

Izgatavotas no ūdensdrošiem materiāliem ar antibakteriālu vielu, šīs austiņas ir paredzētas sporta entuziastiem

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Pielāgojams izmērs

Piemērotas sporta aktivitātēm

  • ActionFit

  • Oranža un balta

Noturīgas pret sviedriem

Noturīgas pret sviedriem

Austiņām ir ūdensizturīgs blīvējums, lai aizsargātu austiņas pret bojājumiem, ko izraisa sviedri

1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Sekojiet savam treniņu režīmam, izmantojot ActionFit lietojumprogrammu

Sekojiet savam treniņu režīmam, izmantojot ActionFit lietojumprogrammu

Ievērojiet savu treniņu režīmu ar šo viedo, vienkāršo un bez maksas pieejamo lietojumprogrammu, ko Philips radījis tieši jums. Lietojumprogramma ActionFit sniedz iespēju izveidot pielāgotus treniņus, kuros ietverts laiks, distance un kaloriju apjoms – un jūs pat varat piešķirt savu iecienīto mūziku katram mērķim. Pēc treniņa izmantojiet lietojumprogrammu, lai paziņotu savu rezultātu draugiem vietnē Twitter un Facebook. Lai noteiktu distanci un kalorijas, būs nepieciešams GPS, tāpēc varat to lejupielādēt bez maksas no vietnes App Store – un varat sākt!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

27/06/2012

Polska

Polska

porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu

kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā