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Izbeigta ražošana

ActionFitSporta austiņas

SHQ1250TBK/00

Izmantojiet!

Īpaši vieglās austiņas SHQ1250 ir izcili piemērotas treniņiem un skriešanai. Tās ir ļoti izturīgas, atskaņo spēcīgus basus un ērti pieguļ.

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Noturīgas pret sviedriem

Izmantojiet!

  • 13,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.

  • Aizauss cilpiņa

13,6 mm skaļruņi nodrošina jaudīgu skanējumu

Jaudīgie 13,6 mm skaļruņi nodrošina spēcīgu skanējumu ar dziļiem un dinamiskiem basiem, kas uzmundrina un rosina kustēties. Augstākās kvalitātes skaļruņi atskaņo izteiksmīgu skaņu, kas uztur mundrumu jebkura treniņa laikā.

Atvērtas akustikas konstrukcija ļauj sekot līdzi apkārt notiekošajam

Šīs ActionFit austiņas neaiztur skaņu, un jūs varat sekot līdzi apkārt notiekošajam un saglabāt drošību, it īpaši, vingrojot ārpus telpām. Atvērtas akustikas platforma nodrošina kvalitatīvu skanējumu, nenoslāpējot apkārtējās skaņas.

Aizauss cilpa stabilitātei un komfortam

Aizauss cilpa nodrošina stabilitāti un ērti pieguļ.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā