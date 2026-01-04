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Izbeigta ražošana
SHQ1250TBK/00
Izmantojiet!
Īpaši vieglās austiņas SHQ1250 ir izcili piemērotas treniņiem un skriešanai. Tās ir ļoti izturīgas, atskaņo spēcīgus basus un ērti pieguļ.
13,6 mm skaļruņi/daļ. nosl. konstr.
Aizauss cilpiņa
Jaudīgie 13,6 mm skaļruņi nodrošina spēcīgu skanējumu ar dziļiem un dinamiskiem basiem, kas uzmundrina un rosina kustēties. Augstākās kvalitātes skaļruņi atskaņo izteiksmīgu skaņu, kas uztur mundrumu jebkura treniņa laikā.
Šīs ActionFit austiņas neaiztur skaņu, un jūs varat sekot līdzi apkārt notiekošajam un saglabāt drošību, it īpaši, vingrojot ārpus telpām. Atvērtas akustikas platforma nodrošina kvalitatīvu skanējumu, nenoslāpējot apkārtējās skaņas.
Aizauss cilpa nodrošina stabilitāti un ērti pieguļ.
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