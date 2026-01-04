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Izbeigta ražošana

ActionFitSporta austiņas ar mikrofonu

SHQ1305WS/00

Baudiet brīvību. Nekad neapstājieties

Sasniedziet jaunus personiskos rekordus ar neparasti vieglajām Actionfit SHQ1305 austiņām. Šīs austiņas ir noturīgas pret sviedriem un lietu, un garantē jaudīgu zemfr. skaņu un optimālu komfortu, pateicoties lielas veiktspējas skaļruņiem un C formas stabilitātes fiksatoram.

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Drošas un īpaši vieglas

Baudiet brīvību. Nekad neapstājieties

  • 8,6 mm skaļruņi/atv. konstr.

  • Ieliekamas

3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam

3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam

5,7 g īpaši viegla konstrukcija maksimālam komfortam*

5,7 g īpaši viegla konstrukcija maksimālam komfortam*

Tikai 5,7 g smagās Actionfit sporta austiņas ir tik vieglas un komfortablas, ka jūs aizmirsīsiet par to valkāšanu. Tās ir ideāli piemērotas, lai palīdzētu jums pieveikt grūtos pēdējos kilometrus.

Iekļauts vada fiksators drošām sporta nodarbībām

Iekļauts vada fiksators drošām sporta nodarbībām

Kopā ar ActionFit austiņām tiek piegādāts vada fiksators, kas neļauj vadam nokļūt jūsu ceļā, kad jūs mēģināt sasniegt maksimālo rezultātu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā