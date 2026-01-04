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Izbeigta ražošana
SHQ1305WS/00
Baudiet brīvību. Nekad neapstājieties
Sasniedziet jaunus personiskos rekordus ar neparasti vieglajām Actionfit SHQ1305 austiņām. Šīs austiņas ir noturīgas pret sviedriem un lietu, un garantē jaudīgu zemfr. skaņu un optimālu komfortu, pateicoties lielas veiktspējas skaļruņiem un C formas stabilitātes fiksatoram.
8,6 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas
Tikai 5,7 g smagās Actionfit sporta austiņas ir tik vieglas un komfortablas, ka jūs aizmirsīsiet par to valkāšanu. Tās ir ideāli piemērotas, lai palīdzētu jums pieveikt grūtos pēdējos kilometrus.
Kopā ar ActionFit austiņām tiek piegādāts vada fiksators, kas neļauj vadam nokļūt jūsu ceļā, kad jūs mēģināt sasniegt maksimālo rezultātu.
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