30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
SHQ3000/10
Piemērotas sporta aktivitātēm
Izgatavotas no ūdensdrošiem materiāliem ar antibakteriālu vielu, šīs austiņas ir paredzētas sporta entuziastiem
ActionFit
Oranža un pelēka
Austiņām ir ūdensizturīgs blīvējums, lai aizsargātu austiņas pret bojājumiem, ko izraisa sviedri
Pateicoties skaņas izolācijai, mūzikas nianses varēsiet klausīties un baudīt zemākā skaļumā, nekā tas ir iespējams ar parastajām austiņām. Austiņu skaņas izolācija izstrādāta, pamatojoties uz cilvēka auss kanāla anatomiju. Skaņas izolācijas austiņu savērsti akustiskā konstrukcija perfekti nošķir apkārtējās vides troksni no auss kanāla, tādējādi samazinot nevēlamo fona troksni un vienlaikus virzot skaņu tieši ausī. Pat nelielā skaļumā joprojām var izšķirt mūzikas detaļas, turklāt netraucē apkārtējās vides troksnis. Pieejami trīs austiņu uzgaļu izmēri, lai nodrošinātu vislabāko atbilstību.
Šo Philips austiņu 3 izmēru īpaši mīksti silikona uzgaļi ērti iekļaujas ausīs, neradot ausīm spiedienu un vienlaikus pasargājot no fona trokšņiem
1.0
no 5
1
Apskats
bo6ko1
12/06/2017
България
Некачествен продукт
Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones