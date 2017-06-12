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Izbeigta ražošana

ActionFitSporta austiņas ar aizauss cilpiņām

SHQ3000/10

1

| (1) Apskats

Piemērotas sporta aktivitātēm

Izgatavotas no ūdensdrošiem materiāliem ar antibakteriālu vielu, šīs austiņas ir paredzētas sporta entuziastiem

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Pielāgojams izmērs

Piemērotas sporta aktivitātēm

  • ActionFit

  • Oranža un pelēka

Noturīgas pret sviedriem

Noturīgas pret sviedriem

Austiņām ir ūdensizturīgs blīvējums, lai aizsargātu austiņas pret bojājumiem, ko izraisa sviedri

Austiņas ar skaņas izolāciju, lai samazinātu apkārtējās vides troksni

Austiņas ar skaņas izolāciju, lai samazinātu apkārtējās vides troksni

Pateicoties skaņas izolācijai, mūzikas nianses varēsiet klausīties un baudīt zemākā skaļumā, nekā tas ir iespējams ar parastajām austiņām. Austiņu skaņas izolācija izstrādāta, pamatojoties uz cilvēka auss kanāla anatomiju. Skaņas izolācijas austiņu savērsti akustiskā konstrukcija perfekti nošķir apkārtējās vides troksni no auss kanāla, tādējādi samazinot nevēlamo fona troksni un vienlaikus virzot skaņu tieši ausī. Pat nelielā skaļumā joprojām var izšķirt mūzikas detaļas, turklāt netraucē apkārtējās vides troksnis. Pieejami trīs austiņu uzgaļu izmēri, lai nodrošinātu vislabāko atbilstību.

Īpaši mīkstie silikona uzgaļi ideālai atbilstībai

Īpaši mīkstie silikona uzgaļi ideālai atbilstībai

Šo Philips austiņu 3 izmēru īpaši mīksti silikona uzgaļi ērti iekļaujas ausīs, neradot ausīm spiedienu un vienlaikus pasargājot no fona trokšņiem

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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1.0

no 5

1

Apskats

5
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12/06/2017

България

България

Некачествен продукт

Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā