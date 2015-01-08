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Izbeigta ražošana
SHQ3200/10
Piemērotas sporta aktivitātēm
Ar patentētām regulējamām aizauss cilpiņām vieglās un pret svīšanu izturīgās austiņas SHQ3200 sniedz iespēju koncentrēties uz treniņiem, nezaudējot motivāciju. Ja vien tās neradītu tik fantastisku skaņu, jūs šīs austiņas pat nepamanītu.
ActionFit
Oranža un pelēka
Patentēta regulējama aizauss cilpiņa austiņām ActionFit nodrošina maksimāli ērtu un ciešu piekļaušanos ausīm. Vienkārši uzlieciet austiņas uz ausīm un pavirziet regulējamo cilpiņu uz augšu vai leju, lai austiņa cieši un precīzi piegulētu. Tagad bez bažām varat piedalīties jebkurā treniņā jebkurā apvidū, jo austiņas vienmēr paliks savā vietā.
Nav nekas labāks kā mīļākās dziesmas, kas saskan ar treniņa ritmu. Ar austiņām ActionFit dziesmu ritmiem piemīt satriecoši dziļš un dinamisks bass, kas sekmē jebkuru treniņu, ļaujot sasniegt nākamo līmeni.
4.0
no 5
1
Apskats
Krzysztof1980
08/01/2015
Polska
Fajne, ale po 14 miesiącach do kosza
po 14 miesiącach jedna słuchawka przestała działać
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones