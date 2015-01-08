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Izbeigta ražošana

ActionFitSporta austiņas ar aizauss cilpiņām

SHQ3200/10

4

| (1) Apskats

Piemērotas sporta aktivitātēm

Ar patentētām regulējamām aizauss cilpiņām vieglās un pret svīšanu izturīgās austiņas SHQ3200 sniedz iespēju koncentrēties uz treniņiem, nezaudējot motivāciju. Ja vien tās neradītu tik fantastisku skaņu, jūs šīs austiņas pat nepamanītu.

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Ar regulējamām aizauss cilpiņām drošai valkāšanai

Piemērotas sporta aktivitātēm

  • ActionFit

  • Oranža un pelēka

Patentētas regulējamas aizauss cilpiņas drošai valkāšanai

Patentētas regulējamas aizauss cilpiņas drošai valkāšanai

Patentēta regulējama aizauss cilpiņa austiņām ActionFit nodrošina maksimāli ērtu un ciešu piekļaušanos ausīm. Vienkārši uzlieciet austiņas uz ausīm un pavirziet regulējamo cilpiņu uz augšu vai leju, lai austiņa cieši un precīzi piegulētu. Tagad bez bažām varat piedalīties jebkurā treniņā jebkurā apvidū, jo austiņas vienmēr paliks savā vietā.

Vadā iestrādāts atgriezenisks aizturis

Vadā iestrādāts atgriezenisks aizturis

Jaudīga zemo frekvenču skaņa, kas palielina jūsu motivāciju

Jaudīga zemo frekvenču skaņa, kas palielina jūsu motivāciju

Nav nekas labāks kā mīļākās dziesmas, kas saskan ar treniņa ritmu. Ar austiņām ActionFit dziesmu ritmiem piemīt satriecoši dziļš un dinamisks bass, kas sekmē jebkuru treniņu, ļaujot sasniegt nākamo līmeni.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

5
3
2
1

08/01/2015

Polska

Polska

Fajne, ale po 14 miesiącach do kosza

po 14 miesiącach jedna słuchawka przestała działać

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā