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SHQ3305WS/00
Baudiet brīvību. Nekad neapstājieties
Vieglas, aizsargātas pret sviedriem un aprīkotas ar regulējamu aizauss stiprinājumu – Actionfit SHQ3305 austiņas ļauj jums koncentrēties uz treniņu, nezaudējot motivāciju. Trenējieties aizraujošas mūzikas pavadījumā ar izcilu komforta līmeni.
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Aizauss cilpiņa
Tikai 7,1 g smagās Actionfit sporta austiņas ir tik vieglas un komfortablas, ka jūs aizmirsīsiet par to valkāšanu. Tās ir ideāli piemērotas, lai palīdzētu jums pieveikt grūtos pēdējos kilometrus.
Regulējama aizauss cilpiņa nodrošina, ka ActionFit SHQ3300 austiņas ir perfekti pielāgotas jūsu ausīm. Vienkārši uzlieciet austiņas un pabīdiet regulējamo cilpiņu uz augšu vai uz leju, lai tās piegulētu stingri. Neatkarīgi no treniņa vai trases jūsu austiņas joprojām būs komfortablas.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
sezame
13/11/2015
Polska
Idealne gdyby nie...
Jestem posiadaczem tych słuchawek sportowych od ... 2 tygodni. Nie biegam maratonów ale troszkę tych Km robię, myślę iż mogę wystawić im recenzję. Wykonanie jak i użyte materiały są bardzo dobrej jakości. Nie spodziewałem się jednego, a raczej nie wierzyłem w stwierdzenie - zapomnisz o słuchawkach, że są w uszach. Są to moje pierwsze douszne słuchawki o których naprawdę się zapomina. I tu rodzi się pierwszy - I JEDYNY - problem słuchawek. Niestety gdy nie wciśniemy ich mocno, bardzo mocno do ucha, znikają totalnie niskie tony. Nadal grają czysto i selektywnie ale.. właśnie ale. Rozwiązaniem tego problemu jest mocne wciśnięcie słuchawek do uszu na najmniejszych gumkach, niestety wtedy już nie są tak idealnie komfortowe ale grają ładnie, może ciut zbyt cicho ale to już kwestia bardzo indywidualna. Na szczęście gumki są wykonane - jak i całe słuchawki - z bardzo dobrych materiałów i rekompensują, choć nie w 100%, dyskomfort powodowany przez maksymalne (siłowe) wciśniecie słuchawek. Co do wciskania słuchawek - może to tylko wina budowy mojego ucha. Wszelkie słuchawki z membranami pow 11mm totalnie mnie uwierają. 3305 - po prostu by były idealne. Podsumuję słuchawki dla opcji mocniejszego wciśniecia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic