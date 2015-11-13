ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā

Izbeigta ražošana

ActionFitSporta austiņas ar mikrofonu

SHQ3305WS/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Baudiet brīvību. Nekad neapstājieties

Vieglas, aizsargātas pret sviedriem un aprīkotas ar regulējamu aizauss stiprinājumu – Actionfit SHQ3305 austiņas ļauj jums koncentrēties uz treniņu, nezaudējot motivāciju. Trenējieties aizraujošas mūzikas pavadījumā ar izcilu komforta līmeni.

Skatīt visas priekšrocības

Drošas un īpaši vieglas

Baudiet brīvību. Nekad neapstājieties

  • 8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Aizauss cilpiņa

3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam

3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam

7,1 g īpaši viegla konstrukcija maksimālam komfortam*

7,1 g īpaši viegla konstrukcija maksimālam komfortam*

Tikai 7,1 g smagās Actionfit sporta austiņas ir tik vieglas un komfortablas, ka jūs aizmirsīsiet par to valkāšanu. Tās ir ideāli piemērotas, lai palīdzētu jums pieveikt grūtos pēdējos kilometrus.

Regulējama aizauss cilpiņa personalizētam komfortam

Regulējama aizauss cilpiņa personalizētam komfortam

Regulējama aizauss cilpiņa nodrošina, ka ActionFit SHQ3300 austiņas ir perfekti pielāgotas jūsu ausīm. Vienkārši uzlieciet austiņas un pabīdiet regulējamo cilpiņu uz augšu vai uz leju, lai tās piegulētu stingri. Neatkarīgi no treniņa vai trases jūsu austiņas joprojām būs komfortablas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

13/11/2015

Polska

Polska

Idealne gdyby nie...

Jestem posiadaczem tych słuchawek sportowych od ... 2 tygodni. Nie biegam maratonów ale troszkę tych Km robię, myślę iż mogę wystawić im recenzję. Wykonanie jak i użyte materiały są bardzo dobrej jakości. Nie spodziewałem się jednego, a raczej nie wierzyłem w stwierdzenie - zapomnisz o słuchawkach, że są w uszach. Są to moje pierwsze douszne słuchawki o których naprawdę się zapomina. I tu rodzi się pierwszy - I JEDYNY - problem słuchawek. Niestety gdy nie wciśniemy ich mocno, bardzo mocno do ucha, znikają totalnie niskie tony. Nadal grają czysto i selektywnie ale.. właśnie ale. Rozwiązaniem tego problemu jest mocne wciśnięcie słuchawek do uszu na najmniejszych gumkach, niestety wtedy już nie są tak idealnie komfortowe ale grają ładnie, może ciut zbyt cicho ale to już kwestia bardzo indywidualna. Na szczęście gumki są wykonane - jak i całe słuchawki - z bardzo dobrych materiałów i rekompensują, choć nie w 100%, dyskomfort powodowany przez maksymalne (siłowe) wciśniecie słuchawek. Co do wciskania słuchawek - może to tylko wina budowy mojego ucha. Wszelkie słuchawki z membranami pow 11mm totalnie mnie uwierają. 3305 - po prostu by były idealne. Podsumuję słuchawki dla opcji mocniejszego wciśniecia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā