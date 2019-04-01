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Izbeigta ražošana

ActionFitSporta austiņas

SHQ3400CL/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

PĀRVARIET ROBEŽAS

Philips Actionfit NoLimits austiņas palīdz jums koncentrēties un sniedz nepieciešamo motivāciju. Tām ir regulējams aizauss āķis un viegla, pret sviedriem izturīga konstrukcija — austiņas ar izcilu skanējumu, tikpat spraigu kā jūsu sporta aktivitātes.

Skatīt visas priekšrocības

Sporta austiņas ar regulējamu aizauss āķi

PĀRVARIET ROBEŽAS

  • Lietošanai iekštelpās

  • Sviedru/ūdens drošas

  • aizauss cilpiņa

Patentētas regulējamas aizauss cilpiņas ērtai valkāšanai

Patentēta regulējama aizauss cilpiņa austiņām ActionFit nodrošina maksimāli ērtu un ciešu piekļaušanos ausīm. Vienkārši uzlieciet austiņas uz ausīm un pavirziet regulējamo cilpiņu uz augšu vai leju, lai austiņa cieši un precīzi piegulētu. Tagad bez bažām varat piedalīties jebkurā treniņā jebkurā apvidū, jo austiņas vienmēr paliks savā vietā.

Ļaujieties treniņam, pateicoties trokšņu izolācijai

Ieliekamās austiņas nodrošina ciešu blīvējumu auss kanālā, garantējot izcilu trokšņu izolāciju. Ergonomiskās akustiskās caurulītes padara valkāšanu ērtu.

Izcils komforts treniņam: 7,1 g īpaši vieglas austiņas

Austiņas ActionFit sver tikai 7,1 g, tādējādi tās ir ļoti vieglas un patīkamas lietošanai. Patiesībā tās pat ir grūti sajust treniņa laikā — vienīgais, ko jutīsit, ir lieliskā, jaudīgā skaņa, kas palīdz koncentrēties un motivē.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобались і легкі у користуванні!

Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā