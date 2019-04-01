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Izbeigta ražošana
SHQ3400CL/00
PĀRVARIET ROBEŽAS
Philips Actionfit NoLimits austiņas palīdz jums koncentrēties un sniedz nepieciešamo motivāciju. Tām ir regulējams aizauss āķis un viegla, pret sviedriem izturīga konstrukcija — austiņas ar izcilu skanējumu, tikpat spraigu kā jūsu sporta aktivitātes.
Lietošanai iekštelpās
Sviedru/ūdens drošas
aizauss cilpiņa
Patentēta regulējama aizauss cilpiņa austiņām ActionFit nodrošina maksimāli ērtu un ciešu piekļaušanos ausīm. Vienkārši uzlieciet austiņas uz ausīm un pavirziet regulējamo cilpiņu uz augšu vai leju, lai austiņa cieši un precīzi piegulētu. Tagad bez bažām varat piedalīties jebkurā treniņā jebkurā apvidū, jo austiņas vienmēr paliks savā vietā.
Ieliekamās austiņas nodrošina ciešu blīvējumu auss kanālā, garantējot izcilu trokšņu izolāciju. Ergonomiskās akustiskās caurulītes padara valkāšanu ērtu.
Austiņas ActionFit sver tikai 7,1 g, tādējādi tās ir ļoti vieglas un patīkamas lietošanai. Patiesībā tās pat ir grūti sajust treniņa laikā — vienīgais, ko jutīsit, ir lieliskā, jaudīgā skaņa, kas palīdz koncentrēties un motivē.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники