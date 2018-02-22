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  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS

Izbeigta ražošana

ActionFitSporta austiņas

SHQ3400LF/00

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PĀRVARIET ROBEŽAS
Philips Actionfit NoLimits austiņas palīdz jums koncentrēties un sniedz nepieciešamo motivāciju. Tām ir regulējams aizauss āķis un viegla, pret sviedriem izturīga konstrukcija — austiņas ar izcilu skanējumu, tikpat spraigu kā jūsu sporta aktivitātes.
Skatīt visas priekšrocības

Sporta austiņas ar regulējamu aizauss āķi

PĀRVARIET ROBEŽAS

  • Lietošanai iekštelpās

  • Sviedru/ūdens drošas

  • aizauss cilpiņa

3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam

3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam

Komplektā ir 3 dažādu izmēru ausu uzgaļu pāri, lai sniegtu izcilu komfortu.

Patentētas regulējamas aizauss cilpiņas ērtai valkāšanai

Patentētas regulējamas aizauss cilpiņas ērtai valkāšanai

Patentēta regulējama aizauss cilpiņa austiņām ActionFit nodrošina maksimāli ērtu un ciešu piekļaušanos ausīm. Vienkārši uzlieciet austiņas uz ausīm un pavirziet regulējamo cilpiņu uz augšu vai leju, lai austiņa cieši un precīzi piegulētu. Tagad bez bažām varat piedalīties jebkurā treniņā jebkurā apvidū, jo austiņas vienmēr paliks savā vietā.

Kevlar® pastiprinātais vads maksimālai izturībai

Kevlar® pastiprinātais vads maksimālai izturībai

Austiņas ActionFit ir veidotas, īpaši rūpējoties par ilgstošu kalpošanas laiku un izturību. To ar kevlaru pārklātais vads ir labi pasargāts pret plīšanu un lūšanu, kā arī var izturēt ekstremālus laika apstākļus un treniņus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

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Apskats

5
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22/02/2018

Polska

Polska

Niewygodne, niedopasowane

Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

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