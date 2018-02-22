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Izbeigta ražošana
SHQ3400LF/00
Lietošanai iekštelpās
Sviedru/ūdens drošas
aizauss cilpiņa
Komplektā ir 3 dažādu izmēru ausu uzgaļu pāri, lai sniegtu izcilu komfortu.
Patentēta regulējama aizauss cilpiņa austiņām ActionFit nodrošina maksimāli ērtu un ciešu piekļaušanos ausīm. Vienkārši uzlieciet austiņas uz ausīm un pavirziet regulējamo cilpiņu uz augšu vai leju, lai austiņa cieši un precīzi piegulētu. Tagad bez bažām varat piedalīties jebkurā treniņā jebkurā apvidū, jo austiņas vienmēr paliks savā vietā.
Austiņas ActionFit ir veidotas, īpaši rūpējoties par ilgstošu kalpošanas laiku un izturību. To ar kevlaru pārklātais vads ir labi pasargāts pret plīšanu un lūšanu, kā arī var izturēt ekstremālus laika apstākļus un treniņus.
1.0
no 5
1
Apskats
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki