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  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS

Izbeigta ražošana

ActionFitSporta austiņas ar mikrofonu

SHQ3405BL/00

3
| (2) Atsauksmes
PĀRVARIET ROBEŽAS
Philips Actionfit NoLimits austiņas palīdz jums koncentrēties un sniedz nepieciešamo motivāciju. Tām ir regulējams aizauss āķis un viegla, pret sviedriem izturīga konstrukcija — austiņas ar izcilu skanējumu, tikpat spraigu kā jūsu sporta aktivitātes.
Skatīt visas priekšrocības

Sporta austiņas ar regulējamu aizauss āķi

PĀRVARIET ROBEŽAS

  • Lietošanai iekštelpās

  • Sviedru/ūdens drošas

  • aizauss cilpiņa

3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam

3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam

Komplektā ir 3 dažādu izmēru ausu uzgaļu pāri, lai sniegtu izcilu komfortu.

Patentētas regulējamas aizauss cilpiņas ērtai valkāšanai

Patentētas regulējamas aizauss cilpiņas ērtai valkāšanai

Patentēta regulējama aizauss cilpiņa austiņām ActionFit nodrošina maksimāli ērtu un ciešu piekļaušanos ausīm. Vienkārši uzlieciet austiņas uz ausīm un pavirziet regulējamo cilpiņu uz augšu vai leju, lai austiņa cieši un precīzi piegulētu. Tagad bez bažām varat piedalīties jebkurā treniņā jebkurā apvidū, jo austiņas vienmēr paliks savā vietā.

Kevlar® pastiprinātais vads maksimālai izturībai

Kevlar® pastiprinātais vads maksimālai izturībai

Austiņas ActionFit ir veidotas, īpaši rūpējoties par ilgstošu kalpošanas laiku un izturību. To ar kevlaru pārklātais vads ir labi pasargāts pret plīšanu un lūšanu, kā arī var izturēt ekstremālus laika apstākļus un treniņus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

2

Atsauksmes

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.