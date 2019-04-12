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SHQ3405BL/00
Lietošanai iekštelpās
Sviedru/ūdens drošas
aizauss cilpiņa
Komplektā ir 3 dažādu izmēru ausu uzgaļu pāri, lai sniegtu izcilu komfortu.
Patentēta regulējama aizauss cilpiņa austiņām ActionFit nodrošina maksimāli ērtu un ciešu piekļaušanos ausīm. Vienkārši uzlieciet austiņas uz ausīm un pavirziet regulējamo cilpiņu uz augšu vai leju, lai austiņa cieši un precīzi piegulētu. Tagad bez bažām varat piedalīties jebkurā treniņā jebkurā apvidū, jo austiņas vienmēr paliks savā vietā.
Austiņas ActionFit ir veidotas, īpaši rūpējoties par ilgstošu kalpošanas laiku un izturību. To ar kevlaru pārklātais vads ir labi pasargāts pret plīšanu un lūšanu, kā arī var izturēt ekstremālus laika apstākļus un treniņus.
3.0
no 5
2
Atsauksmes
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Marius33
27/09/2016
Lietuva
Išmečiau po pirmo naudojimo
Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu