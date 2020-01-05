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Izbeigta ražošana
SHQ4200/10
Piemērotas sporta aktivitātēm
Nepārspējami vieglās austiņas SHQ4200 ir izgatavotas no īpaši vieglas, elastīgas un pret svīšanu izturīgas gumijas, nodrošinot tik ērtu valkāšanu, ka negribēsiet noņemt austiņas pat pēc treniņa. Turklāt satriecoši dziļa zemfrekvences skaņa vienmēr motivē jūs sasniegt vairāk.
ActionFit
Oranža un pelēka
Austiņas ActionFit sver tikai 8 g, tādējādi tās ir ļoti vieglas un patīkamas lietošanai. Patiesībā tās pat ir grūti sajust treniņa laikā – vienīgais, ko jutīsit, ir lieliskā, jaudīgā skaņa, kas palīdz koncentrēties un motivē.
Austiņas ActionFit ir īpaši paredzētas jebkura veida aktīvam dzīvesveidam. Lai arī kāds būtu iemīļotais sporta vai treniņu veids, austiņas spēs izturēt karstumu, mitrumu un svīšanu! To ražošanā izmantoti augstvērtīgi ūdensizturīgi materiāli, tādēļ tās ir ērtas, kā arī izturīgas pret svīšanu un lietu.
Austiņas ActionFit ir veidotas, īpaši paturot prātā ilgderīgumu un izturību. To ar kevlaru pārklātais vads ir labi pasargāts pret plīšanu un lūšanu, kā arī var izturēt ekstremālus laika apstākļus un treniņus.
1.0
no 5
3
Atsauksmes
Tomaszgi
05/01/2020
Polska
Słaba jakość
Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.
Plusi
Lekkie
Mīnusi
Słaby przewód
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones
Izmantošanas datums 2018-01-05
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones
Izmantošanas datums 2018-01-05
mglinski01
15/06/2015
Polska
Dobre ale nietrwale
Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones
Janusz11
25/11/2014
Polska
Słuchawki nie są odporne na pot.
Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones