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Izbeigta ražošana

ActionFit sporta austiņas ar stiprinājuma apkakli

SHQ4200/10

1

| (3) Atsauksmes

Piemērotas sporta aktivitātēm

Nepārspējami vieglās austiņas SHQ4200 ir izgatavotas no īpaši vieglas, elastīgas un pret svīšanu izturīgas gumijas, nodrošinot tik ērtu valkāšanu, ka negribēsiet noņemt austiņas pat pēc treniņa. Turklāt satriecoši dziļa zemfrekvences skaņa vienmēr motivē jūs sasniegt vairāk.

Skatīt visas priekšrocības

Vieglas un elastīgas drošai valkāšanai

Piemērotas sporta aktivitātēm

  • ActionFit

  • Oranža un pelēka

8 g austiņas perfektai valkāšanai un viegla komforta sajūtai

8 g austiņas perfektai valkāšanai un viegla komforta sajūtai

Austiņas ActionFit sver tikai 8 g, tādējādi tās ir ļoti vieglas un patīkamas lietošanai. Patiesībā tās pat ir grūti sajust treniņa laikā – vienīgais, ko jutīsit, ir lieliskā, jaudīgā skaņa, kas palīdz koncentrēties un motivē.

Izturīgs pret svīšanu un lietu – ideāli piemērots jebkādam treniņam

Izturīgs pret svīšanu un lietu – ideāli piemērots jebkādam treniņam

Austiņas ActionFit ir īpaši paredzētas jebkura veida aktīvam dzīvesveidam. Lai arī kāds būtu iemīļotais sporta vai treniņu veids, austiņas spēs izturēt karstumu, mitrumu un svīšanu! To ražošanā izmantoti augstvērtīgi ūdensizturīgi materiāli, tādēļ tās ir ērtas, kā arī izturīgas pret svīšanu un lietu.

Ar kevlaru pārklāts vads maksimālai izturībai

Ar kevlaru pārklāts vads maksimālai izturībai

Austiņas ActionFit ir veidotas, īpaši paturot prātā ilgderīgumu un izturību. To ar kevlaru pārklātais vads ir labi pasargāts pret plīšanu un lūšanu, kā arī var izturēt ekstremālus laika apstākļus un treniņus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

3

Atsauksmes

5
4
3
2

05/01/2020

Polska

Polska

Słaba jakość

Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.

Plusi

Lekkie

Mīnusi

Słaby przewód

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones

Izmantošanas datums 2018-01-05

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones

Izmantošanas datums 2018-01-05

15/06/2015

Polska

Polska

Dobre ale nietrwale

Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones

25/11/2014

Polska

Polska

Słuchawki nie są odporne na pot.

Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ4200 Sports neck band headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā