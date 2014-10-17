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Izbeigta ražošana

Sporta austiņas ar galvas stīpu

SHQ5200/10

5

| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Piemērotas sporta aktivitātēm

Izturīgās un ergonomiskās, īpaši vieglās ActionFit SHQ5200 austiņas ir izstrādātas, lai izturētu visgrūtākos treniņus. 40 mm neodīma skaļruņi nodrošina jaudīgu zemo frekvenču skaņu, bet atvērtā akustika un noņemamie ausu polsterējumi vienmēr garantē komfortu, sausumu un vēsumu.

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Neslīdoša virsma, silikona apvalks

Piemērotas sporta aktivitātēm

  • ActionFit

  • Ar galvas stīpu

  • Oranža/melna

40 mm neodīma skaļruņi iespaidīgai zemfr. skaņai un jaudai

40 mm neodīma skaļruņi iespaidīgai zemfr. skaņai un jaudai

Izbaudiet aizraujošus mūzikas ritmus, ko nodrošina jaudīgie 40 mm skaļruņi, kas sniedz dziļu un dinamisku zemās frekvences skaņu. ActionFit austiņas izstrādātas, lai piešķirtu enerģiju jūsu treniņam – neatkarīgi no grūtības pakāpes. Izbaudiet aizraujošu skanējumu neatkarīgi no treniņa veida un atrašanās vietas.

Pieguļoša galvas stīpa optimāli atbilst ausu kontūrai

Pieguļoša galvas stīpa optimāli atbilst ausu kontūrai

Jūsu ActionFit austiņām ir neuzkrītoša, cieši pieguļoša galvas stīpa ar ergonomiskām ausu uzlikām, kuru atbilstība pārbaudīta visu lielumu un formu ausīm – austiņas pieguļ perfekti.

Noņemami, mazgājami ausu polsterējumi vēsai un sausai sajūtai

Noņemami, mazgājami ausu polsterējumi vēsai un sausai sajūtai

Ļaujieties sportiskām aktivitātēm – ActionFit SHQ5200 austiņām ir unikāli ausu polsterējumi, kas pārklāti ar mitrumizturīgu audumu, saglabājot komfortablu, vēsu un sausu sajūtu treniņa laikā. Vienkārši noņemiet polsterējumus, lai izmazgātu pēc vairākām lietošanas reizēm, un tie atkal būs kā jauni.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

17/10/2014

Polska

Polska

Polecam!!!

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones

17/10/2014

Polska

Polska

Polecam!!!

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones

15/10/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā