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Izbeigta ražošana
Piemērotas sporta aktivitātēm
Izturīgās un ergonomiskās, īpaši vieglās ActionFit SHQ5200 austiņas ir izstrādātas, lai izturētu visgrūtākos treniņus. 40 mm neodīma skaļruņi nodrošina jaudīgu zemo frekvenču skaņu, bet atvērtā akustika un noņemamie ausu polsterējumi vienmēr garantē komfortu, sausumu un vēsumu.
ActionFit
Ar galvas stīpu
Oranža/melna
Izbaudiet aizraujošus mūzikas ritmus, ko nodrošina jaudīgie 40 mm skaļruņi, kas sniedz dziļu un dinamisku zemās frekvences skaņu. ActionFit austiņas izstrādātas, lai piešķirtu enerģiju jūsu treniņam – neatkarīgi no grūtības pakāpes. Izbaudiet aizraujošu skanējumu neatkarīgi no treniņa veida un atrašanās vietas.
Jūsu ActionFit austiņām ir neuzkrītoša, cieši pieguļoša galvas stīpa ar ergonomiskām ausu uzlikām, kuru atbilstība pārbaudīta visu lielumu un formu ausīm – austiņas pieguļ perfekti.
Ļaujieties sportiskām aktivitātēm – ActionFit SHQ5200 austiņām ir unikāli ausu polsterējumi, kas pārklāti ar mitrumizturīgu audumu, saglabājot komfortablu, vēsu un sausu sajūtu treniņa laikā. Vienkārši noņemiet polsterējumus, lai izmazgātu pēc vairākām lietošanas reizēm, un tie atkal būs kā jauni.
5.0
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Rogal
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones
ewelina87
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones
Kinga31
15/10/2014
Polska
Rewelacja
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ5200 Sports Headband Headphones