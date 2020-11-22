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Izbeigta ražošana
SHQ6500CL/00
Lietošanai ārpus telpām
Bluetooth®
Sviedru/ūdens drošas
Ieliekamas
Baudiet skaņas kvalitāti, kas netraucē sadzirdēt apkārt notiekošo. Atvērta akustiska konstrukcija ļauj piekļūt apkārtējām skaņām, un jūs varat dzirdēt apkārt notiekošo lielākai drošībai trenējoties ārpus telpām.
C formas gumijoti ausu uzgaļi palīdz nofiksēt Actionfit austiņas cieši jūsu ausī, lai jūs varētu koncentrēties uz treniņu, nevis austiņām.
Bluetooth tehnoloģija nodrošina mūziku bezvadu tīklā.
3.3
no 5
7
Atsauksmes
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Plusi
Jakość wykonania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Plusi
Dźwięk oraz lekkość
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
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