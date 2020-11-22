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  • PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā
  • PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā
  • PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā
  • PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā
  • PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā
  • PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā
  • PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā
  • PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā

Izbeigta ražošana

Bluetooth® sporta austiņas

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Atsauksmes
PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā
Philips Actionfit RunFree bezvadu sporta austiņas sniedz jūsu treniņiem jaunu brīvības un enerģijas līmeni. Tās ir ciešas, ūdensizturīgas un sniedz jaudīgu basu, lai liktu jūsu ķermenim kustēties.
Skatīt visas priekšrocības

Bezvadu sporta ausīs ievietojamas austiņas

PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā

  • Lietošanai ārpus telpām

  • Bluetooth®

  • Sviedru/ūdens drošas

  • Ieliekamas

Atvērta akustika ārējās skaņas piekļuvei, lai jūs būtu drošībā

Atvērta akustika ārējās skaņas piekļuvei, lai jūs būtu drošībā

Baudiet skaņas kvalitāti, kas netraucē sadzirdēt apkārt notiekošo. Atvērta akustiska konstrukcija ļauj piekļūt apkārtējām skaņām, un jūs varat dzirdēt apkārt notiekošo lielākai drošībai trenējoties ārpus telpām.

Neslīdoši austiņu uzgaļi vienmēr notur austiņas ausīs

Neslīdoši austiņu uzgaļi vienmēr notur austiņas ausīs

C formas gumijoti ausu uzgaļi palīdz nofiksēt Actionfit austiņas cieši jūsu ausī, lai jūs varētu koncentrēties uz treniņu, nevis austiņām.

Bluetooth bezvadu savienojums ērtiem treniņiem

Bluetooth bezvadu savienojums ērtiem treniņiem

Bluetooth tehnoloģija nodrošina mūziku bezvadu tīklā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.3

no 5

7

Atsauksmes

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Plusi

Jakość wykonania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Plusi

Dźwięk oraz lekkość

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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