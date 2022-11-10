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  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
  • Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!

Izbeigta ražošana

Saeco Xelsis“Super-automatic” espreso aparāts

SM7581/00

4.9
| (50) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

1 godalga

Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!
12 pasaulē plaši pazīstamas receptes, sākot no tādiem populāriem dzērieniem kā espreso un kapučīno un līdz pat tādiem kafijas dzērieniem kā Flat White vai Americano. Vienkārši veiciet vilkšanas žestus skārienekrānā, lai atlasītu dzērienu, un nepieciešamības gadījumā pielāgojiet to, izmantojot mūsu intuitīvo Coffee Equalizer™ sistēmu.
Skatīt visas priekšrocības

Iepazīstiet Saeco kafijas automātu pasauli!

  • 12 dažādi veidi

  • Latteduo sistēma

  • Sudraba

  • 12 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

CSA nozīmīte: Saeco no jūsu kafijas pupiņām iegūst pašu labāko

CSA nozīmīte: Saeco no jūsu kafijas pupiņām iegūst pašu labāko

Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).

Ātra pagatavošana ar augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīci

Ātra pagatavošana ar augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīci

Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961326

Atsauksmes

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4.9

no 5

50

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

3
2

10/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Виріб має чудові функції і панель екрана дуже зруч

Мені дуже подобається ця фірма, тому що вона дуже легка в користуванні і дуже смачно готовить кофе))) Всім рекомендую цю фірму не пожалкуєте єслі купите)))

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

07/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Про кавомашину

Кавомашина підходить для усієї родини, зручна у користуванні та має повний функціонал! Рекомендую

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco

05/11/2021

Україна

Україна

Ідеальна кавоварка

Це просто мрія!Кава виходить дуже смачна і ароматнау.Пінку збиває густу.Клас))

Plusi

Смачнюча кава

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco

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Atrunas

  1. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma

  2. Enerģijas etiķete: B klase saskaņā ar Šveices enerģijas etiķeti, pamatojoties uz EN 60661 standarta mērījumu metodi.