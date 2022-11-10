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Izbeigta ražošana
12 dažādi veidi
Latteduo sistēma
Sudraba
12 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).
Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.
Godalgas
4.9
no 5
50
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Соковита
10/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Виріб має чудові функції і панель екрана дуже зруч
Мені дуже подобається ця фірма, тому що вона дуже легка в користуванні і дуже смачно готовить кофе))) Всім рекомендую цю фірму не пожалкуєте єслі купите)))
Plusi
За
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Олег Д.
07/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Про кавомашину
Кавомашина підходить для усієї родини, зручна у користуванні та має повний функціонал! Рекомендую
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7580/00 Автоматична кавомашина Saeco
05/11/2021
Україна
Ідеальна кавоварка
Це просто мрія!Кава виходить дуже смачна і ароматнау.Пінку збиває густу.Клас))
Plusi
Смачнюча кава
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis SM7581/00 Автоматична кавомашина Saeco
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma
Enerģijas etiķete: B klase saskaņā ar Šveices enerģijas etiķeti, pamatojoties uz EN 60661 standarta mērījumu metodi.