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NanoTech Dual Precision asmeņi
Agstas jutības pielāgošanas sistēma
Liela ātruma digitālais motors
Lielisks SkinGlide pārklājums
NanoTech Dual Precision asmeņi, kas minūtē nodrošina vairāk nekā 150 000 griešanas darbību, sniedz lielisku rezultātu īpaši tuvu ādai. 72 pašasinošiem asmeņiem, kas rūdīti ar nanodaļiņām, ir īpaši spēcīgas un ilgizturīgas asas malas, kas vienmēr nodrošina pēc iespējas tuvāku skuvumu.
Lai novērstu raušanu un diskomfortu, Philips s9000 Prestige ir īpaši precīza atsperojuma sistēma, kas gādā par izcilu asmeņu pozīciju maksimālai griešanas precizitātei.
Maksimāls apgriezienu skaits maksimālai efektivitātei – Philips progresīvākais digitālais motors nodrošina precīzu skuvumu, neraugoties uz sejas kontūru vai matiņu biezumu.
Godalgas
4.7
no 5
492
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
saulite
04/04/2019
Latvija
Lielisks dizaina produkts
[Employee of philipsglobal] Produkts, kas piemērots gan sausai, gan mitrai lietošanai. Lieliski noskuj pat nedēļu vecus rugājus.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Elektr. skuveklis mitr. un saus. skūš., Series 9000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Elektr. skuveklis mitr. un saus. skūš., Series 9000
MartinsB
26/02/2019
Latvija
Izcilība
Nevienu brīdi nenožēloju šī produkta iegādi, sākumā bija nedaudz žēl maksāt dārgāk, bet tas ir tā vērts. Nezinu īsti kas mainās, bet uzlabojums pret nedaudz lētākiem modeļiem ir izteikti jūtami. Es daudz izmantoju galvas skūšanai un teiktu, ka tik viegli man tas nav bijis nekad, pat bez nekādām putām vai sagatavošanās - no rīta pirms dušas 5min un gatavs. Bārdai arī ļoti labi - smuki paņem visas sarežģītās vietas un ar vienu diviem piegājieniem, nevis ar nepārtrauktu berzēšanu. Pat katru dienu lietojot nekas neiekaist, lielisks produkts!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9820/12 Elektr. skuveklis mitr. un saus. skūš., Series 9000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9820/12 Elektr. skuveklis mitr. un saus. skūš., Series 9000
Vaida45
04/08/2019
Lietuva
Vyras skutasi su šypsena
Pirko vyras šią barzdaskutę ir matau kad kiekvieną dieną skutasi su šypsena. Seniau skųsdavosi, kad senoji barzdaskutė jau nenuskuta taip švariai, kad peša kai užauga ilgesnė barzda, dabar šių nusiskundimų nebeliko. Tuo tarpu man ji labai graži. Belaidis įkrovimo padėklas ir pati barzdaskutė labai gražaus dizaino, puošia vonios stalviršį.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
756 novērtējumi, ko snieguši 7 frizieri ar 108 patērētājiem Vācijā