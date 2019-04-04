ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
  • Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*

Izbeigta ražošana

Shaver S9000 PrestigeElektr. skuveklis mitr. un saus. skūš., Series 9000

SP9860/13

4.7
| (492) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

1 godalga

Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*
Izbaudiet neticami gludu un tuvu skuvumu – pat ar septiņas dienas augušu bārdu, izmantojot Philips S9000 Prestige. Ar SkinIQ tehnoloģiju aprīkotais skuveklis jūt un pielāgojas, jums sniedzot ideālu skūšanās pieredzi.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar SkinIQ tehnoloģiju

Tuva skuvuma sajūta, ārkārtīgi saudzīgs*

  • NanoTech Dual Precision asmeņi

  • Agstas jutības pielāgošanas sistēma

  • Liela ātruma digitālais motors

  • Lielisks SkinGlide pārklājums

Īpaši spēcīgi, pašasinoši asmeņi ļoti tuvam skuvumam

Īpaši spēcīgi, pašasinoši asmeņi ļoti tuvam skuvumam

NanoTech Dual Precision asmeņi, kas minūtē nodrošina vairāk nekā 150 000 griešanas darbību, sniedz lielisku rezultātu īpaši tuvu ādai. 72 pašasinošiem asmeņiem, kas rūdīti ar nanodaļiņām, ir īpaši spēcīgas un ilgizturīgas asas malas, kas vienmēr nodrošina pēc iespējas tuvāku skuvumu.

Ideālā asmens pozīcija maksimālai precizitātei

Ideālā asmens pozīcija maksimālai precizitātei

Lai novērstu raušanu un diskomfortu, Philips s9000 Prestige ir īpaši precīza atsperojuma sistēma, kas gādā par izcilu asmeņu pozīciju maksimālai griešanas precizitātei.

Liela ātruma skūšanās efektivitāte

Liela ātruma skūšanās efektivitāte

Maksimāls apgriezienu skaits maksimālai efektivitātei – Philips progresīvākais digitālais motors nodrošina precīzu skuvumu, neraugoties uz sejas kontūru vai matiņu biezumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

    • SH91

    SH91
    Rezerves skuvekļa galviņas

    SH91/50
    • NanoTech DualPrecision asmeņi
    • Piemērots S8000., S9000., i9000. sērijas skuvekļiem
    • Piemērots S9000. Prestige sērijai
    • Piemērots i9000. Prestige sērijai

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Godalgas

  • Award image AWARD-1679547

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

492

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

04/04/2019

Latvija

Latvija

Lielisks dizaina produkts

[Employee of philipsglobal] Produkts, kas piemērots gan sausai, gan mitrai lietošanai. Lieliski noskuj pat nedēļu vecus rugājus.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Elektr. skuveklis mitr. un saus. skūš., Series 9000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Elektr. skuveklis mitr. un saus. skūš., Series 9000

26/02/2019

Latvija

Latvija

Izcilība

Nevienu brīdi nenožēloju šī produkta iegādi, sākumā bija nedaudz žēl maksāt dārgāk, bet tas ir tā vērts. Nezinu īsti kas mainās, bet uzlabojums pret nedaudz lētākiem modeļiem ir izteikti jūtami. Es daudz izmantoju galvas skūšanai un teiktu, ka tik viegli man tas nav bijis nekad, pat bez nekādām putām vai sagatavošanās - no rīta pirms dušas 5min un gatavs. Bārdai arī ļoti labi - smuki paņem visas sarežģītās vietas un ar vienu diviem piegājieniem, nevis ar nepārtrauktu berzēšanu. Pat katru dienu lietojot nekas neiekaist, lielisks produkts!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9820/12 Elektr. skuveklis mitr. un saus. skūš., Series 9000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9820/12 Elektr. skuveklis mitr. un saus. skūš., Series 9000

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

Vyras skutasi su šypsena

Pirko vyras šią barzdaskutę ir matau kad kiekvieną dieną skutasi su šypsena. Seniau skųsdavosi, kad senoji barzdaskutė jau nenuskuta taip švariai, kad peša kai užauga ilgesnė barzda, dabar šių nusiskundimų nebeliko. Tuo tarpu man ji labai graži. Belaidis įkrovimo padėklas ir pati barzdaskutė labai gražaus dizaino, puošia vonios stalviršį.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. 756 novērtējumi, ko snieguši 7 frizieri ar 108 patērētājiem Vācijā