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  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
  • Padariet savu skuvekli kā jaunu
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  • Padariet savu skuvekli kā jaunu

SH91Rezerves skuvekļa galviņas

SH91/50

4.6
| (45) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Padariet savu skuvekli kā jaunu
Divu gadu laikā skuvekļa galviņas uz jūsu sejas nogriež 9 miljonus matiņu. Nomainiet skuvekļa galviņas un iegūstiet 100 % sniegumu.
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Savietojamie produkti
i9000

i9000
Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

X9002/10

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

XP9201/33

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

XP9201/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

XP9204/30

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elektroskuveklis mitrai/sausai skūšanai, SkinIQ Pro

XP9400/31

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

XP9202/10

Mainiet ik pēc 24 mēnešiem, lai skuveklis būtu kā jauns

Padariet savu skuvekli kā jaunu

  • NanoTech DualPrecision asmeņi

  • Piemērots S8000., S9000., i9000. sērijas skuvekļiem

  • Piemērots S9000. Prestige sērijai

  • Piemērots i9000. Prestige sērijai

Ādas līmeņa tuvums

Ādas līmeņa tuvums

NanoTech DualPrecision asmeņi nodrošina gludu skuvumu precīzi ādas līmenī (līdz -0,08 mm zem ādas), veicot līdz 165 000 griešanas kustībām minūtē. 72 augstas veiktspējas pašuzasinošie asmeņi ir izgatavoti Eiropā.

8000., 9000. un 9000. Prestige sērijas skuvekļiem

8000., 9000. un 9000. Prestige sērijas skuvekļiem

Atbilstošo nomaiņas galviņu apskatiet skuvekļa roktura aizmugurē. Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet philips.com/accessories

Vienkārši atjaunojiet savu skuvekli

Vienkārši atjaunojiet savu skuvekli

1. Noņemiet skuvekļa galviņas turētāju, nospiežot atbrīvošanas pogas. 2. Pagrieziet fiksācijas gredzenus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet tos. 3. Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un ievietojiet jaunās (ierobiem jāatrodas precīzi uz izvirzījumiem). 4. Ievietojiet fiksācijas gredzenus atpakaļ un pagrieziet tos pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis. 5. Ievietojiet skuvekļa turētāju atpakaļ un aizveriet to.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.6

no 5

45

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3

13/02/2024

Polska

Polska

Polecam, ostrza rewelacja!

Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.

Plusi

Bardzo dobra jakość, idealne golenie

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

29/08/2023

Polska

Polska

Niesamowite !

Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂

Plusi

Precyzja golenia, idealny efekt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

03/12/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest

Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to

Plusi

Trwalosc

Mīnusi

Bateria mogła by służyć dłużej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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