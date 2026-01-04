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Izbeigta ražošana

SPF1017/00

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imagen Pro nodrošina neizplūdušu, dzīvīgu un dabisku ādas krāsu

Unikālā Philips bildes uzlabošanas tehnoloģija automātiski izanalizē fotoattēlus, lai koriģētu krāsu un pielāgotu optimālu kontrastu. imagen Pro ir vēl modernizētāks attēlu uzlabotājs, kas ietver 3 būtiskus imagen elementus, kuri sniedz lielāku krāsu precizitāti, dabiskumu un pārdomātu kontrastu. Turklāt imagen Pro attēlo dabisku ādas krāsu, asākus attēlus un fotoattēlu skatīšanu bez mirgošanas, kam ir ļoti liela nozīme nekustīgo attēlu skatīšanā.

Automātiskā fotoattēlu rotācija, lai tie atbilstu portreta vai ainavas režīmiem

Automātiskā ainavas/portreta atpazīšanas funkcija izmanto iebūvēto sensoru, kas atpazīst fotorāmja rotāciju un attēlo katru attēlu atbilstošajā režīmā.

Izklaidējieties veidojot kolāžas: parāda vairākus attēlus vienā skatā

Tas ir slaidrāža efekts, kas dod iespēju parādīt fotoattēlus kolāžā, automātiski apvienojot vairākus attēlus, lai izvairītos no malām, kas var rasties, ja attēli ir mazāki par ekrānu.

Tehniskā specifikācija

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā