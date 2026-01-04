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Izbeigta ražošana
SPF1017/00
Unikālā Philips bildes uzlabošanas tehnoloģija automātiski izanalizē fotoattēlus, lai koriģētu krāsu un pielāgotu optimālu kontrastu. imagen Pro ir vēl modernizētāks attēlu uzlabotājs, kas ietver 3 būtiskus imagen elementus, kuri sniedz lielāku krāsu precizitāti, dabiskumu un pārdomātu kontrastu. Turklāt imagen Pro attēlo dabisku ādas krāsu, asākus attēlus un fotoattēlu skatīšanu bez mirgošanas, kam ir ļoti liela nozīme nekustīgo attēlu skatīšanā.
Automātiskā ainavas/portreta atpazīšanas funkcija izmanto iebūvēto sensoru, kas atpazīst fotorāmja rotāciju un attēlo katru attēlu atbilstošajā režīmā.
Tas ir slaidrāža efekts, kas dod iespēju parādīt fotoattēlus kolāžā, automātiski apvienojot vairākus attēlus, lai izvairītos no malām, kas var rasties, ja attēli ir mazāki par ekrānu.
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