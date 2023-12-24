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Izbeigta ražošana
Universāla tālvadības pults 8 vienā (8 in 1)
Ar ko aizstāj līdz pat 8 tālvadības ierīcēm, piemēram, TV, satelītu, Multimediju atskaņotāju, Blue-ray, DVD, Sound bar, spēļu konsoli, Aux un vēl vairāk. Vienkārša iestatīšana, izmantojot kodu bibliotēku, vai nokopējiet pašreizējo tālvadības pulti, izmantojot apmācību funkciju.
8 vienā (8 in 1)
Viedā poga
Apmācību funkcija
IR kodu bibliotēkā iekļauti labāko patērētāju zīmolu un populāro vietējo zīmolu TV, satelītu, Multimedia atskaņotāju, Blue-ray, DVD, Sound bar un spēļu konsoles utt.
Piekļuve viedā TV Lietotņu bibliotēkai ar VIEDO pogu. Viegli izvēlēties un iestatīt kodu no kodu bibliotēkas.