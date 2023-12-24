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Izbeigta ražošana

Perfect replacementUniversāla tālvadības pults

SRP2018/10

3

| (7) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

Universāla tālvadības pults 8 vienā (8 in 1)

Ar ko aizstāj līdz pat 8 tālvadības ierīcēm, piemēram, TV, satelītu, Multimediju atskaņotāju, Blue-ray, DVD, Sound bar, spēļu konsoli, Aux un vēl vairāk. Vienkārša iestatīšana, izmantojot kodu bibliotēku, vai nokopējiet pašreizējo tālvadības pulti, izmantojot apmācību funkciju.

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Ar apmācību funkciju

Universāla tālvadības pults 8 vienā (8 in 1)

  • 8 vienā (8 in 1)

  • Viedā poga

  • Apmācību funkcija

Saderīgs ar līdz pat 2000 populāriem zīmoliem

IR kodu bibliotēkā līdz 8000 kodiem

IR kodu bibliotēkā iekļauti labāko patērētāju zīmolu un populāro vietējo zīmolu TV, satelītu, Multimedia atskaņotāju, Blue-ray, DVD, Sound bar un spēļu konsoles utt.

Viena pieskāriena viedā poga, lai atvērtu izvēlni Lietotnes jūsu TV

Piekļuve viedā TV Lietotņu bibliotēkai ar VIEDO pogu. Viegli izvēlēties un iestatīt kodu no kodu bibliotēkas.

Tehniskā specifikācija

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija

  • PDF fails, 312.9 kB
  • 30 June 2024

Saderības saraksts - English (US)

  • PDF fails, 1.1 MB
  • 14 December 2023

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā