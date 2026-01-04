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Izsmalcināta, dabiska skaņa
Trokšņu slāpēšana Pro+
Izcila zvanu kvalitāte
Nenovecojošs Fidelio dizains
No spēcīgas kontrolētas zemfrekvences skaņas līdz siltai vidējo frekvenču un dzirkstošai augsto frekvenču skaņai – šie izcilie ieauši sniedz izsmalcinātu, dabisku skaņu ar precīzu instrumentu sadalījumu. Simetriska aparatūra un dinamiski skaļruņi ar grafēna pārklājumu izceļ vairāk nianšu nekā jebkad. Savu iecienīto izpildītāju dziesmas varēsiet klausīties tieši tā, kā tās bija radītas.
Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri pielāgojas jūsu videi, lai reāllaikā samazinātu ārējo troksni, tostarp vēju. Varat baudīt visu, no mūzikas līdz zvaniem, lai arī kur jūs atrastos, nepaceļot ne pirkstu. Ja vēlaties pielāgot skaņas caurlaidību vai vēja trokšņa samazināšanas līmeni, vienkārši izmantojiet lietotni Philips Headphones.
Jūs varat ar prieku veikt zvanus no rosīgākajām, trokšņainākajām vietām. Staru kūļus veidojošie mikrofoni fokusējas uz jūsu balss skaņu, savukārt uzlabotie AI algoritmi neļauj fona troksnim traucēt zvanu. Ja ir spēcīgs vējš, kaulu vadītspējas sensors uzticami uztvers balsi, tādēļ jūs joprojām dzirdēs.
Godalgas
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