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  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
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  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem
  • Radītas ikdienas piedzīvojumiem

FidelioPilnībā bezvadu austiņas

T2/00

2 Godalgas

Radītas ikdienas piedzīvojumiem
Skaisti izskatās. Neticama skaņa. Šīs augstākās kvalitātes patiesi bezvadu austiņas nodrošina mūsu plašāko un detalizētāko skaņu, ko sniedz ausīs ievietojamās austiņas, kā arī mūsu viedāko trokšņu kontroli. Mūzika, zvani, filmas, aplādes: tās radīs atbilstošu noskaņu.
Skatīt visas priekšrocības

Radītas ikdienas piedzīvojumiem

  • Izsmalcināta, dabiska skaņa

  • Trokšņu slāpēšana Pro+

  • Izcila zvanu kvalitāte

  • Nenovecojošs Fidelio dizains

Izsmalcināti. Philips Fidelio skanējums

Izsmalcināti. Philips Fidelio skanējums

No spēcīgas kontrolētas zemfrekvences skaņas līdz siltai vidējo frekvenču un dzirkstošai augsto frekvenču skaņai – šie izcilie ieauši sniedz izsmalcinātu, dabisku skaņu ar precīzu instrumentu sadalījumu. Simetriska aparatūra un dinamiski skaļruņi ar grafēna pārklājumu izceļ vairāk nianšu nekā jebkad. Savu iecienīto izpildītāju dziesmas varēsiet klausīties tieši tā, kā tās bija radītas.

Baudījums, kas pielāgojas jums. Trokšņu slāpēšana Pro+

Baudījums, kas pielāgojas jums. Trokšņu slāpēšana Pro+

Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri pielāgojas jūsu videi, lai reāllaikā samazinātu ārējo troksni, tostarp vēju. Varat baudīt visu, no mūzikas līdz zvaniem, lai arī kur jūs atrastos, nepaceļot ne pirkstu. Ja vēlaties pielāgot skaņas caurlaidību vai vēja trokšņa samazināšanas līmeni, vienkārši izmantojiet lietotni Philips Headphones.

Izcila zvanu kvalitāte. Katrs vārds ir skaļš un skaidrs

Izcila zvanu kvalitāte. Katrs vārds ir skaļš un skaidrs

Jūs varat ar prieku veikt zvanus no rosīgākajām, trokšņainākajām vietām. Staru kūļus veidojošie mikrofoni fokusējas uz jūsu balss skaņu, savukārt uzlabotie AI algoritmi neļauj fona troksnim traucēt zvanu. Ja ir spēcīgs vējš, kaulu vadītspējas sensors uzticami uztvers balsi, tādēļ jūs joprojām dzirdēs.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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