ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta un piederuma fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta un piederuma fotoattēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

Ausīs ievietojamas bezvadu sporta austiņas

TAA4205BK/00

3

| (4) Atsauksmes

Trenējieties viedāk. Jebkādos laikapstākļos.

Iegūstiet no treniņiem maksimumu, izmantojot šīs ūdensdrošās sporta austiņas. Pulsometrs palīdzēs atrast piemērotu intensitāti, un enerģiskā skaņa palīdzēs turpināt nodarbi. Savu progresu varat redzēt lietotnē Philips Headphones.

Skatīt visas priekšrocības

Trenējieties viedāk. Jebkādos laikapstākļos.

  • Iebūvēts sirdsdarbības monitors

  • 6 stundas darbības laiks

  • Droša lietošana

  • IPX5 ūdens un sviedru izturība

Spēcīgi 10 mm neodīma skaļruņi

3 maināmi silikona ausu uzgaļu apvalki

Pilnīgi stabils Bluetooth savienojums. Vienkārša vadība

Stabils Bluetooth savienojums nodrošina, ka skrienot netiek zaudēts ritms. Daudzfunkciju poga ļauj apturēt atskaņošanas sarakstus, atbildēt uz zvaniem, regulēt skaļumu vai aktivizēt tālruņa balss palīgu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.0

no 5

4

Atsauksmes

4
3
2

31/03/2022

Polska

Polska

uzywam na silowni

W kwestii sportu sprawdzaja sie bardzo dobrze, maja fajny bass, ktory nie dominuje nad dzwiekiem. W koncu mam sluchawki z kabelkiem z tylu, dzieki czemu nie spadaja przy gwaltownych ruchach. Sprawdzaja sie rowniez na zewnatrz, slychac muzyke i bezpieczny ruch uliczny

Plusi

jakosc dzwieku

Mīnusi

moze kolor moglby byc inny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Izmantošanas datums 2021-02-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Izmantošanas datums 2021-02-28

04/06/2024

România

România

Verificēts pircējs

Foarte Bun! Recomand pt sport.

Sunt niste casti excelente, extrem de versatile. Calitatea sunetului este cu siguranta peste medie, spre foarte buna. Sunt foarte comfortabile (design ergonomic). Stau bine si sigur in urechi folosind aripile mici (cele in plus din accesorii) sau chiar si fara nici o siguranta atasata. Cu carligele a fost mai rau. Senzorul de puls este detectat ca LE-Philips TAA4205. Capteaza pulsul cu siguranta mai precis decat ceasurile fitness. Dar conteaza mult si felul cum stau in contact cu urechea. E nevoie de experimentare, pt o captare mai precisa (cu dopurile mici si medii pare sa se faca mai bine) Se poate asocia destul de usor cu orice aplicatie care suporta centuri de puls (polar h9, garmin etc) Pe langa puls ofera si RR (diferenta in ms intre bataile inimii) (HRV Monitor, Elite HRV, Welltory) Se (re)contecteaza repede. Cat nu sunt conectate la nimic, se sting dupa 5 minute singure, pt a nu consuma bateria. Se pot reseta setarile folosind + (si) - apasate deodata pt 4 secunde. Bateria tine chiar peste 5,6h insa depinde de unde si de la ce sunt alimentate (pt a se incarca pana la 100% altfel se opresc cam la 80%) Recomand pt sportivi, carora le place sa masoare pulsul si varabilitatea inimii (HRV)

Plusi

Senzor de puls cu HRV, versatilitate de purtat, comfort, sunet

Mīnusi

constructie mai subreda

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport

Izmantošanas datums 2023-12-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport

Izmantošanas datums 2023-12-04

21/10/2023

Polska

Polska

Najgorsze słuchawki, jakie mogłem kupić

Słuchawki zakupiłem, ponieważ potrzebowałem ich na długą wycieczkę rowerową. Wybrałem takie, ponieważ miały zauszniki - zwykłe słuchawki nie trzymają mi się w uszach. Ponadto szukałem połączonych kablem, żeby ich nie zgubić. Już od pierwszego dnia zaczęły dawać o sobie znać wady a potem było tylko gorzej. Jeśli chodzi o wady: - samoczynne wyłączanie/rozłączanie się (np. zaraz po zakończonej rozmowie), - zawieszanie aplikacji korzystających ze słuchawek (dopiero po rozłączeniu - również samoczynnym - aplikacja wznawiała działanie. Na innych słuchawkach brak tego problemu), - mimo zauszników słuchawki wypadają z uszu, - mikrofon jest w takim miejscu i tak zbiera, że trzeba ręką go przykładać do ust, żeby można było rozmawiać (co zabija ideę korzystania ze słuchawek do rozmów), - gumka z przyciskami po prostu w pewnym momencie odpadła, - warstwa ochronna pod gumką chwilę później również zniknęła, - przy słabej baterii co minutę komunikat o tym fakcie (zabiera jakieś 15-20 minut, które jeszcze poziom naładowania pozwala wykorzystać). - od niedawna dodatkowo trzeszczą przy bardziej energicznych ruchach głową. Co do jakości dźwięku nie mam raczej uwag, ale wpływ wad całkowicie dyskwalifikuje to coś, nazwane słuchawkami. W skrócie dramat. Wydane w błoto pieniądze. Do tego stopnia ich nie znoszę, że czekam tylko, aż całkiem padną albo się zgubią (co jest niestety utrudnione ze względu na wspomniane wcześniej połączenie kablem między słuchawkami), żeby mieć pretekst do zakupu innych. Te zdecydowanie odradzam.

Plusi

Odtwarzają dźwięk

Mīnusi

Wymienione w opisie

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Izmantošanas datums 2023-06-21

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Izmantošanas datums 2023-06-21

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Faktiskie rezultāti var atšķirties