Posiadam te słuchawki od kilku miesięcy i niestety nie jestem z nich zadowolony. Jakość dzwięku jest dobra ale nie nadają się one do sportu (w moim przypadku do biegania) i wręcz bardzo przeszkadzają w jego uprawianiu. Największym problemem jest to, że te słuchawki ciągle wypadają z ucha mimo "nauszników". Nauszniki prawie w ogóle nie dociskają słuchawek do ucha. Próbowałem różnych gumek z zestawu i nie udało mi się znaleźć takich, które by ten problem rozwiązywały. Następnym irytującym faktem są dwa "odważniki" widoczne na zdjęciu (bateria i panel sterujący). Są one na tyle ciężkie i duże, że podczas biegu odbijają sie od ramion i przeszkadzają. Wydaje mi się, że przyczyniają się znacznie do wypadania słuchawek z ucha. Posiadają one czujnik tętna, który przez większość czasu wskazuje "0" albo w ogóle nie wykrywa tętna. Wydaje mi się, że może być to problem oprogramowania gdyż czujnik ten lepiej działa (wskazuje tętno) z aplikacji Philips niż z innej np RunKeeper. Dodatkową irytacją jest informacja o kończącej się baterii - nie rozumiem po co informować użytkownika co 1 minutę, że "battery is low, please recharge your headset". Wystarczyło by o tym poinformować raz albo dwa. Stosunek jakości do ceny niestety jest bardzo zły w mojej opinii i nie poleciłbym tych słuchawek nikomu.