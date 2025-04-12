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  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
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  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
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  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
  • Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.

Izbeigta ražošana

Bezvadu sporta austiņas

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu
Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.
Šīs izturīgās, vieglās bezvadu uz ausīm liekamās austiņas ir izstrādātas aktīvam dzīvesveidam. Noņemamās un mazgājamās ausu uzlikas palīdz justies ērti, kamēr skrienat pa skrejceliņu vai pludmali. Ar 35 stundu atskaņošanas laiku mūzika nekad nebeidz skanēt.
Skatīt visas priekšrocības

Esiet aktīvs. Jūtieties svaigi. Baudiet ritmu.

  • Mazgājami austiņu spilventiņi

  • Vieglas un izturīgas

  • IP55 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni

Dodieties tālāk. 35 stundas ilgs atskaņošanas laiks

Dodieties tālāk. 35 stundas ilgs atskaņošanas laiks

35 stundas ilgs atskaņošanas laiks ar vienu uzlādes reizi nodrošina, ka šīs bezvadu uz ausīm liekamās austiņas būs kopā ar jums gan treniņu laikā, gan ārpus tiem. Pilnai uzlādei nepieciešams mazāk par 2 stundām. Nepieciešams papildu klausīšanās laiks? Ar 15 minūšu uzlādi varat iegūt 2 papildu stundas atskaņošanas laika.

Gan sportojot, gan esot ceļā. Mazgājami austiņu spilventiņi

Gan sportojot, gan esot ceļā. Mazgājami austiņu spilventiņi

Mīkstos, elpojošos ausu uzliku spilventiņu pārsegus var noņemt, lai viegli notīrītu, un tie ir piepildīti ar atvēsinošu gelu. Lai arī ko jūs darītu, kamēr uzvilktas šīs austiņas, tās vienmēr varēsiet pēc tam atsvaidzināt!

IP55 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni

IP55 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni

IP55 aizsardzība nozīmē, ka jūsu austiņas ir izturīgas kā uz putekļainiem ceļiem, tā arī spēcīgā lietū. Lai arī cik jūs svīstu un kurp dotos, nekas nestāsies ceļā!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

17

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

2

12/04/2025

Polska

Polska

Świetne są

Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

01/02/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobre słuchawki

Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.

Plusi

Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

02/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobre

Bardzo fajne słuchawki, udało mi się je kupić na promocji i jestem z nich zadowolony

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.