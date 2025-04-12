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Izbeigta ražošana
TAA4216BK/00
Mazgājami austiņu spilventiņi
Vieglas un izturīgas
IP55 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni
35 stundas ilgs atskaņošanas laiks ar vienu uzlādes reizi nodrošina, ka šīs bezvadu uz ausīm liekamās austiņas būs kopā ar jums gan treniņu laikā, gan ārpus tiem. Pilnai uzlādei nepieciešams mazāk par 2 stundām. Nepieciešams papildu klausīšanās laiks? Ar 15 minūšu uzlādi varat iegūt 2 papildu stundas atskaņošanas laika.
Mīkstos, elpojošos ausu uzliku spilventiņu pārsegus var noņemt, lai viegli notīrītu, un tie ir piepildīti ar atvēsinošu gelu. Lai arī ko jūs darītu, kamēr uzvilktas šīs austiņas, tās vienmēr varēsiet pēc tam atsvaidzināt!
IP55 aizsardzība nozīmē, ka jūsu austiņas ir izturīgas kā uz putekļainiem ceļiem, tā arī spēcīgā lietū. Lai arī cik jūs svīstu un kurp dotos, nekas nestāsies ceļā!
4.6
no 5
17
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Webas
12/04/2025
Polska
Świetne są
Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
NSZK
01/02/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo dobre słuchawki
Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.
Plusi
Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Janek13.08
02/12/2022
Polska
Bardzo dobre
Bardzo fajne słuchawki, udało mi się je kupić na promocji i jestem z nich zadowolony
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe