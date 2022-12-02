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Izbeigta ražošana

Ausīs ievietojamas bezvadu sporta austiņas

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Atsauksmes
Piemērotas visiem gadījumiem
Ideālas gan rīta skrējienā, gan garām pēcpusdienām birojā. Šīm patiesajām bezvadu austiņām ir noņemams auss āķis, lai jūs varētu tās pielāgot savam ikdienas ritmam. Tās arī nodrošina 20 stundu atskaņošanas laiku ar uzlādes ietvaru un ir IPX7 ūdensnecaurlaidīgas.
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Piemērotas visiem gadījumiem

  • Elastīga divvirzienu konstrukcija

  • 20 stundu atskaņošanas laiks

  • Dzidri zvani. Mono režīms

  • IPX7 ūdens un sviedru izturība

Radītas treniņiem. Gatavas jūsu dienas ritmam

Radītas treniņiem. Gatavas jūsu dienas ritmam

6 mm skaļruņi nodrošina dzidru un skaidru skaņu ar spēcīgu basu. Ļaujiet skaņām motivēt jūs ikdienas darbībām, klausoties iecienītāko mūziku vai podkāstus.

IPX7 ūdensnecaurlaidība un noturība pret sviedriem

IPX7 ūdensnecaurlaidība un noturība pret sviedriem

Šīm patiesajām bezvadu sporta austiņām ir IPX7 aizsardzības klase, saskaņā ar kuru tās uz 30 minūtēm var iemērkt ūdenī līdz pat 1 metra dziļumam. Tās paliks savā vietā neatkarīgi no tā, cik smagi svīstat vai kāda ir jūsu ausu forma.

Noņemams aizauss cilpiņas elements. Lai jūs varētu radīt savu stilu

Noņemams aizauss cilpiņas elements. Lai jūs varētu radīt savu stilu

Aizauss cilpiņas elements palīdzēs nodrošināt piegulošu un nemainīgu austiņu novietojumu gan ikrīta skrējiena, gan intensīva kardio treniņa laikā. Komplektācijā ir pieejami trīs dažādu izmēru silikona ausu uzgaļu apvalki, un aizauss cilpiņu varat noņemt, kad netrenējaties.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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3.6

no 5

8

Atsauksmes

2

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Plusi

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

25/10/2022

Polska

Polska

Super

Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)

Plusi

dźwięk

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.