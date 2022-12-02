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Izbeigta ražošana
TAA5205BK/00
Elastīga divvirzienu konstrukcija
20 stundu atskaņošanas laiks
Dzidri zvani. Mono režīms
IPX7 ūdens un sviedru izturība
6 mm skaļruņi nodrošina dzidru un skaidru skaņu ar spēcīgu basu. Ļaujiet skaņām motivēt jūs ikdienas darbībām, klausoties iecienītāko mūziku vai podkāstus.
Šīm patiesajām bezvadu sporta austiņām ir IPX7 aizsardzības klase, saskaņā ar kuru tās uz 30 minūtēm var iemērkt ūdenī līdz pat 1 metra dziļumam. Tās paliks savā vietā neatkarīgi no tā, cik smagi svīstat vai kāda ir jūsu ausu forma.
Aizauss cilpiņas elements palīdzēs nodrošināt piegulošu un nemainīgu austiņu novietojumu gan ikrīta skrējiena, gan intensīva kardio treniņa laikā. Komplektācijā ir pieejami trīs dažādu izmēru silikona ausu uzgaļu apvalki, un aizauss cilpiņu varat noņemt, kad netrenējaties.
3.6
no 5
8
Atsauksmes
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Plusi
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
25/10/2022
Polska
Super
Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)
Plusi
dźwięk
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe