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Detalizēta, dabiska skaņa
Profesionāla trokšņu slāpēšana
Skaidrāki zvani, esot ceļā
Uzticami ieguļ ausīs
Rosīga sporta zāle? Stiprs vējš parkā? Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai reāllaikā slāpētu ārējo troksni, tostarp vēju. Ja dodaties skrējienā gar ceļiem ar lielu satiksmi, varat pieskarties ieausim, lai aktivizētu informētības režīmu un ielaistu āra skaņas.
Zvana laikā īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, bet AI algoritms noņem apkārtējās pasaules radīto fona troksni. Cilvēks, ar kuru runājat, dzirdēs jūs, nevis satiksmi vai blakus stāvošu cilvēku tērzēšanu!
Lai arī kā jūs kustētos, ieauši saglabāsies vietā. Silikona austiņu uzgaļiem ir teksturēts saķeres raksts, kas palīdz ieaušus noturēt ausīs un turēt tos ar sviedrainām rokām. Ieaušu virsma atspoguļo gaismu, kas palīdz uzlabot redzamību naktī.
Godalgas
4.9
no 5
37
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
barkar1986
11/04/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Plusi
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Mīnusi
Nie zauwazylem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Plusi
Moc, design, proste w obsłudze
Mīnusi
Brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Plusi
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
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