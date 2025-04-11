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  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
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  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski
  • Treniņi ir būtiski

Pilnībā bezvadu austiņas

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Treniņi ir būtiski
Sporta zāle vai iela – šīs troksni slāpējošās patiesi bezvadu sporta austiņas motivēs jūs kustēties! Mūzika un apraides skanēs lieliski, un jūs varēs skaidri sadzirdēt, ja atbildēsiet uz zvanu. Austiņas droši saglabājas vietā, jo tās uzticami iegulst ausīs.
Skatīt visas priekšrocības

Treniņi ir būtiski

  • Detalizēta, dabiska skaņa

  • Profesionāla trokšņu slāpēšana

  • Skaidrāki zvani, esot ceļā

  • Uzticami ieguļ ausīs

Izbaudiet klausīšanos brīvi. Profesionāla trokšņu slāpēšana

Izbaudiet klausīšanos brīvi. Profesionāla trokšņu slāpēšana

Rosīga sporta zāle? Stiprs vējš parkā? Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai reāllaikā slāpētu ārējo troksni, tostarp vēju. Ja dodaties skrējienā gar ceļiem ar lielu satiksmi, varat pieskarties ieausim, lai aktivizētu informētības režīmu un ielaistu āra skaņas.

Skaidrāki zvani, esot ceļā. Viņi dzirdēs jūs, nevis troksni

Skaidrāki zvani, esot ceļā. Viņi dzirdēs jūs, nevis troksni

Zvana laikā īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, bet AI algoritms noņem apkārtējās pasaules radīto fona troksni. Cilvēks, ar kuru runājat, dzirdēs jūs, nevis satiksmi vai blakus stāvošu cilvēku tērzēšanu!

Uzticami ieguļ ausīs. Kustieties brīvi, nebaidoties pazaudēt austiņas

Uzticami ieguļ ausīs. Kustieties brīvi, nebaidoties pazaudēt austiņas

Lai arī kā jūs kustētos, ieauši saglabāsies vietā. Silikona austiņu uzgaļiem ir teksturēts saķeres raksts, kas palīdz ieaušus noturēt ausīs un turēt tos ar sviedrainām rokām. Ieaušu virsma atspoguļo gaismu, kas palīdz uzlabot redzamību naktī.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

37

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Plusi

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Mīnusi

Nie zauwazylem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Plusi

Moc, design, proste w obsłudze

Mīnusi

Brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Plusi

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  1. Nepieciešams programmatūras atjauninājums. Lietotne Philips Headphones paziņos, kad būs pieejama jaunākā programmatūras versija.