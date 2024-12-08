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TAA6709BK/00
Atvērta tipa pilnībā bezvadu austiņas
Gaisa vadīšana
IP55 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni
Līdz pat 28 stundu atskaņošanas laiks
Šīm austiņām ir atvērta tipa konstrukcija, tādēļ nav nepieciešams eksperimentēt ar dažāda izmēra ausu uzgaļiem. Tā vietā ausīm pieguļ ērtas cilpiņas, un gumijots enkurs āķīša galā maigi pieguļ zonai aiz auss, gādājot par papildu drošību un stabilitāti.
Mūzika, audiogrāmatas, raidieraksti vai atskaņošanas saraksts treniņam — neatkarīgi no audio satura jūs iegūsit izcilu skaņu un basus! Austiņas ērti pielāgojas auss ārējā kanāla izliekumam, un precīzi draiveri virza skaņu tieši auss kanālā, to nenoslēdzot, lai jūs dzirdētu arī apkārtējā vidē notiekošo.
Pastaigājieties mežā. Skrieniet lietū. IP55 reitings nozīmē, ka šīm atvērta tipa austiņām nekaitē ne sviedri, ne mitrums vai putekļi — nav neviena iemesla palikt mājās! Ja trenējaties ārpus telpām, izmantojiet gaismas avotu, lai apkārtējie varētu jūs saskatīt.
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Plusi
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Mīnusi
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Plusi
Wygodne, jakos dzwieku
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless