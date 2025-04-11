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TAA7507BK/00
Vislabākā skaņas kvalitāte
Profesionāla trokšņu slāpēšana
Kristāldzidri zvani
Uzticami ieguļ ausīs
Vai vēlaties nedomāt par uzlādi katru dienu? Jūs iegūstat 7 stundu atskaņošanas laiku un papildu 21 stundas atskaņošanas laiku no ietvara. Ievietojiet austiņas atpakaļ ietvarā, un tās pilnībā uzlādēsies 2 stundu laikā. Ja jums nepieciešams tikai īss pagarinājums, 15 minūšu uzlāde nodrošinās vienu papildu atskaņošanas stundu. Šo ietvaru var uzlādēt bezvadu režīmā vai ar USB C-tipa kabeli.
Vai jums ir nepieciešams veikt zvanu, kamēr esat ārpus mājām? Izmantojot šīs austiņas, jums vairs nav jāmeklē patvērums no vēja. Zvana laikā divi mākslīgā intelekta mikrofoni un kaulu vadītspējas mikrofons apvienojas, lai skaidri pārraidītu jūsu balsi.
IPX5 aizsardzības pakāpe nozīmē, ka šīm austiņām netraucē ne pāris lietus lāses, ne spēcīgs lietus, tādēļ jums vairs nav attaisnojumu pavadīt dienu dīvānā. Šīm austiņām nekaitēs arī tas, ja nedaudz pasvīdīsiet sporta zālē.
4.9
no 5
37
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
barkar1986
11/04/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Plusi
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Mīnusi
Nie zauwazylem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Plusi
Moc, design, proste w obsłudze
Mīnusi
Brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Plusi
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.