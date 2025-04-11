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  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
  • Noskaņojiet savu treniņu
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Patiesi bezvadu sporta austiņas

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Noskaņojiet savu treniņu
No iedvesmojošiem atskaņošanas sarakstiem, līdz zvaniem ar treneri, šīs patiesi bezvadu austiņas jūs uzturēs kustībā. Izbaudiet lielisku skaņu un trokšņa slāpēšanu, kā arī piegulošu formu, uz kuru var paļauties kā ikdienas gaitās, tā tālos skrējienos.
Skatīt visas priekšrocības

Noskaņojiet savu treniņu

  • Vislabākā skaņas kvalitāte

  • Profesionāla trokšņu slāpēšana

  • Kristāldzidri zvani

  • Uzticami ieguļ ausīs

Bez raizēm. Iegūstiet līdz pat 28 stundu atskaņošanas laika ar ietvaru

Bez raizēm. Iegūstiet līdz pat 28 stundu atskaņošanas laika ar ietvaru

Vai vēlaties nedomāt par uzlādi katru dienu? Jūs iegūstat 7 stundu atskaņošanas laiku un papildu 21 stundas atskaņošanas laiku no ietvara. Ievietojiet austiņas atpakaļ ietvarā, un tās pilnībā uzlādēsies 2 stundu laikā. Ja jums nepieciešams tikai īss pagarinājums, 15 minūšu uzlāde nodrošinās vienu papildu atskaņošanas stundu. Šo ietvaru var uzlādēt bezvadu režīmā vai ar USB C-tipa kabeli.

Kristāldzidri zvani pat vējainos apstākļos

Kristāldzidri zvani pat vējainos apstākļos

Vai jums ir nepieciešams veikt zvanu, kamēr esat ārpus mājām? Izmantojot šīs austiņas, jums vairs nav jāmeklē patvērums no vēja. Zvana laikā divi mākslīgā intelekta mikrofoni un kaulu vadītspējas mikrofons apvienojas, lai skaidri pārraidītu jūsu balsi.

Dodieties piedzīvojumos. IPX5 pakāpes noturība pret ūdeni

Dodieties piedzīvojumos. IPX5 pakāpes noturība pret ūdeni

IPX5 aizsardzības pakāpe nozīmē, ka šīm austiņām netraucē ne pāris lietus lāses, ne spēcīgs lietus, tādēļ jums vairs nav attaisnojumu pavadīt dienu dīvānā. Šīm austiņām nekaitēs arī tas, ja nedaudz pasvīdīsiet sporta zālē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

37

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Plusi

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Mīnusi

Nie zauwazylem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Plusi

Moc, design, proste w obsłudze

Mīnusi

Brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Plusi

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.