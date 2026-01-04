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TAB5109/10
Labāka skaņa visām jūsu izklaidēm
Lai ko jums patiktu skatīties vai spēlēt, iemīliet to vēl vairāk! Šis pievilcīgais zemā profila SoundBar skaļrunis nodrošina skaidrākas balsis un labākus skaņas efektus. Izsmalcināta audio tehnoloģija sniedz ieskaujošas skaņas baudījumu neatkarīgi no tā, ko skatāties.
2.0 kanāli
Maks. 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Šī SoundBar skaļruņa 2.0 kanāli un ieskaujošā audio tehnoloģija nodrošina jaunus skaņas līmeņus visam jūsu iecienītajam saturam. Četri EQ režīmi ļauj izvēlēties skaņas stilu atbilstoši tam, ko skatāties, un balsis var padarīt skaidrākas jebkurā režīmā, aktivizējot dialoga uzlabošanu.
Saderība ar DTS Virtual:X pārveido televizora skaņu, ļaujot izbaudīt virtuālu 3D skaņu neatkarīgi no tā, kas ir uz ekrāna! Nav nepieciešami papildu skaļruņi, un tas darbojas jebkurā telpā: ieslēdziet to, izmantojot SoundBar skaļruņa tālvadības pulti vai Philips mājas izklaides sistēmas lietotni.
Jūtieties kā kinoteātra pirmajā rindā, skatoties filmas un spēlējot spēles. Šis ar Dolby Digital Plus saderīgais SoundBar skaļrunis nodrošina telpisku skaņu bez papildu skaļruņiem. Jūs dzirdēsiet un jutīsiet atšķirību.
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