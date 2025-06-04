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  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
  • Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa

Izbeigta ražošana

Ausīs ievietojamas bezvadu austiņas ar mikrofonu

TAE1205BK/00

1
| (3) Atsauksmes
Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa
Mūzika rokas stiepiena attālumā. Šīs šļakatu un sviedru izturīgās bezvadu austiņas nodrošina lielisku skaņu, ērti ieguļ ausīs un sniedz līdz pat 7 stundas ilgu atskaņošanas laiku. Kad nepieciešams papildu laiks, ātra 15 minūšu uzlāde nodrošina mūzikas atskaņošanu vēl 1 stundu.
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Mūzikas atskaņošana bez vadu mudžekļa

  • 8 mm skaļruņi/slēgta konstrukcija

  • Komfortabla valkāšana

  • IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

  • Lieliska pasīvā trokšņu izolācija

IPX4 sviedru un ūdens drošas

Ar IPX4 vērtējumu šīs patiesās bezvadu austiņas ir izturīgas pret šļakatām. Tām nebūs iebildumu pret sviedriem, un jums nebūs jāuztraucas, ja pēkšņi sāks līt.

Drošas, elastīgas, ērtas

Elastīgās pārlikas ievietojas auss gliemežnīcā, kas ļauj austiņām cieši piegulēt un nodrošināt labāku pasīvo trokšņa izolāciju. Ovālais akustiskais ieliktnis un maināmie gumijas uzgaļi ļauj tām ērti piegulēt ausī. Plakanais austiņu vads nemanāmi atrodas aiz kakla neatkarīgi no tā, vai austiņas ir ievietotas ausīs.

Magnētiski ieauši. Plakans vads, kas nesamezglojas

Šīm austiņām ir magnētiski ieauši, kas salīp kopā, un plakans vads, kas nesamezglojas. Izņemot tās no somas vai kabatas, pirms mūzikas klausīšanās nav nepieciešams atraisīt kārtējo mezglu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

3

Atsauksmes

5
4
3
2

04/06/2025

Polska

Polska

Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(

Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

28/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Jako loše slušalice

Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

01/05/2021

România

România

Produsul m-a impresionat negativ

Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..

Plusi

Nu pot sa gasesc.

Mīnusi

Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

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