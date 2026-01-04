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  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
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  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
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  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
  • Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai

FidelioBluetooth® vinila plašu atskaņotājs

TAFT1/10

Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai

FT1 Bluetooth® vinila plašu atskaņotājs aicina jūs nesteidzīgi izbaudīt savu iecienīto mūziku. Zem spiediena lietais alumīnija disks izsmalcināti griež vinila plates, un ierīcē ir iebūvēts arī CD atskaņotājs. Varat to iestatīt un atskaņot bezvadu režīmā vai ar vadu.

Skatīt visas priekšrocības

Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai

  • Vinila plašu un CD atskaņotājs

  • Bluetooth® 5.4, Auracast™

  • Augstas kvalitātes komponenti

  • RCA papildu izeja, austiņu pieslēgvieta

2 ātrumu vinila plašu atskaņotājs ar siksnas piedziņu

2 ātrumu vinila plašu atskaņotājs ar siksnas piedziņu

Albumi. EP. Singli. Philips Fidelio FT1 vinila plašu atskaņotājs ir izgatavots no augstas kvalitātes komponentiem, lai jūs vēl daudzus gadus varētu pilnvērtīgi izbaudīt savas plates. Varat atskaņot vinila plates ar 33 1/3 vai 45 rpm: vienkārši pagrieziet taustāmo 2 ātrumu vadības pogu, lai izvēlētos pareizo ātrumu, un nolaidiet adatu.

Iebūvēts CD atskaņotājs ar disku paliktni

Iebūvēts CD atskaņotājs ar disku paliktni

Neatkarīgi no tā, vai tas ir sens izlases kompaktdisks vai jauns izdevums, ievietojiet sudrabaino disku priekšpusē ielādējamajā paliktnī un izbaudiet sev dārgo mūziku. Iebūvētais CD atskaņotājs pieņem visus CD formātus, un skaidrajā LED displejā varat skatīt informāciju par ierakstu un atskaņošanu.

Ērta bezvadu savienojamība. Bluetooth® un Auracast™

Ērta bezvadu savienojamība. Bluetooth® un Auracast™

FT1 ātri izveidos savienojumu ar jūsu bezvadu skaļruņiem vai austiņām, izmantojot Bluetooth®. Varat arī izmantot Auracast™, lai atskaņotās plates un kompaktdiskus pārraidītu uz tik daudziem saderīgiem skaļruņiem, cik vēlaties, un tas ir lieliski piemērots ballītēm. LC3 kodeka atbalsts nodrošina vislabāko iespējamo skaņu.

Tehniskā specifikācija

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.