30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
TAFT1/10
Radīts augstas precizitātes skaņas atskaņošanai
FT1 Bluetooth® vinila plašu atskaņotājs aicina jūs nesteidzīgi izbaudīt savu iecienīto mūziku. Zem spiediena lietais alumīnija disks izsmalcināti griež vinila plates, un ierīcē ir iebūvēts arī CD atskaņotājs. Varat to iestatīt un atskaņot bezvadu režīmā vai ar vadu.
Vinila plašu un CD atskaņotājs
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Augstas kvalitātes komponenti
RCA papildu izeja, austiņu pieslēgvieta
Albumi. EP. Singli. Philips Fidelio FT1 vinila plašu atskaņotājs ir izgatavots no augstas kvalitātes komponentiem, lai jūs vēl daudzus gadus varētu pilnvērtīgi izbaudīt savas plates. Varat atskaņot vinila plates ar 33 1/3 vai 45 rpm: vienkārši pagrieziet taustāmo 2 ātrumu vadības pogu, lai izvēlētos pareizo ātrumu, un nolaidiet adatu.
Neatkarīgi no tā, vai tas ir sens izlases kompaktdisks vai jauns izdevums, ievietojiet sudrabaino disku priekšpusē ielādējamajā paliktnī un izbaudiet sev dārgo mūziku. Iebūvētais CD atskaņotājs pieņem visus CD formātus, un skaidrajā LED displejā varat skatīt informāciju par ierakstu un atskaņošanu.
FT1 ātri izveidos savienojumu ar jūsu bezvadu skaļruņiem vai austiņām, izmantojot Bluetooth®. Varat arī izmantot Auracast™, lai atskaņotās plates un kompaktdiskus pārraidītu uz tik daudziem saderīgiem skaļruņiem, cik vēlaties, un tas ir lieliski piemērots ballītēm. LC3 kodeka atbalsts nodrošina vislabāko iespējamo skaņu.
Atsauksmes
Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.