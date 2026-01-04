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TAH2005BK/00
Mīksts komfortabls polsterējums
40 mm skaļruņi
Viegla galvas stīpa
2 m austiņu kabelis
Šīs pāri ausīm liekamās austiņas ar vadu ļauj klausīties ar komfortu, cik ilgi vien nepieciešams. Jaudīgie 40 mm skaļruņi sniedz dzirdu skaņu. Pāri ausīm piegulošie spilventiņi nodrošina labu pasīvo trokšņa slāpēšanu, un citi nedzirdēs, ko klausāties.
Polsterētā, regulējamā galvas stīpa pieguļ jebkādas formas galvai un mīkstie ausu spilventiņi ir lieliski piemēroti ilgām klausīšanās reizēm. Nekādu bateriju, tādēļ varat klausīties bez ierobežojuma. Lieliski piemērotas, lai klausītos jaunākos podkāstus.
2 m garais austiņu kabelis ir ideāli piemēros savienošanai ar klēpjdatoru vai planšetdatoru. Ja esat ceļā, kabelis ļauj ierīci droši glabāt somā vai kabatā, kamēr klausāties brīvroku režīmā.
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