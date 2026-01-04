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  • Šis mirklis pieder jums
  • Šis mirklis pieder jums
  • Šis mirklis pieder jums
  • Šis mirklis pieder jums
  • Šis mirklis pieder jums
  • Šis mirklis pieder jums
  • Šis mirklis pieder jums
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Izbeigta ražošana

Austiņas ar galvas stīpu

TAH2005BK/00

Šis mirklis pieder jums
Šīs komfortablās un vienkāršās uz ausīm valkājamās austiņas ļaus jums skaidri saklausīt mīļākās dziesmas, jaunākos podkāstus un citu saturu. Ikdienas izmantošanai lieliski piemērotajām austiņām ir 2 m garš vads, ar ko varēsiet ērti pieslēgties iecienītākajām ierīcēm.
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Šis mirklis pieder jums

  • Mīksts komfortabls polsterējums

  • 40 mm skaļruņi

  • Viegla galvas stīpa

  • 2 m austiņu kabelis

Lai skan tas, ko vēlaties

Šīs pāri ausīm liekamās austiņas ar vadu ļauj klausīties ar komfortu, cik ilgi vien nepieciešams. Jaudīgie 40 mm skaļruņi sniedz dzirdu skaņu. Pāri ausīm piegulošie spilventiņi nodrošina labu pasīvo trokšņa slāpēšanu, un citi nedzirdēs, ko klausāties.

Viegli visu dienu. Komfortabli ikdienā

Polsterētā, regulējamā galvas stīpa pieguļ jebkādas formas galvai un mīkstie ausu spilventiņi ir lieliski piemēroti ilgām klausīšanās reizēm. Nekādu bateriju, tādēļ varat klausīties bez ierobežojuma. Lieliski piemērotas, lai klausītos jaunākos podkāstus.

Savienojiet ar iecienītākajām ierīcēm

2 m garais austiņu kabelis ir ideāli piemēros savienošanai ar klēpjdatoru vai planšetdatoru. Ja esat ceļā, kabelis ļauj ierīci droši glabāt somā vai kabatā, kamēr klausāties brīvroku režīmā.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.