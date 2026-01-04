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Izbeigta ražošana

Bezvadu austiņas

TAH6506BK/00

Ik mirkli. Ik dienu.
Šo apbrīnojami slaido bezvadu austiņu pamatā ir koncentrēšanās. Kad klausāties, aktīvā trokšņu slāpēšana ļauj iedziļināties iecienītajā mūzikā. Varat arī viegli veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi — varat vienlaikus savienot pārī ar divām ierīcēm.
Skatīt visas priekšrocības

Ik mirkli. Ik dienu.

  • Aktīva trokšņu slāpēšana

  • Slaidas un vieglas

  • Daudzpunktu savienošana pārī

Koncentrējieties uz mūziku. Aktīvā trokšņu slāpēšana

Koncentrējieties uz mūziku. Aktīvā trokšņu slāpēšana

Vēlaties samazināt troksni, kad esat ceļā? Šo bezvadu ausis nosedzošo austiņu iekšējie mikrofoni izfiltrē nevēlamo dzinēja troksni, lai jūs varētu klausīties iecienīto mūziku.

Slaida, ausis nosedzoša konstrukcija. Izteiksmīgs izskats

Ovālās ausu uzlikas un slaidais rāmis rada izteiksmīgu stila noskaņu. Ausis nosedzošā konstrukcija rada blīvējumu, kas pasīvi izolē ārējo troksni. 32 mm skaļruņi nodrošina spēcīgus basus un dzirdu, bagātīgu skaņu.

Daudzpunktu Bluetooth savienojamība. Strādājiet labāk

Daudzpunktu Bluetooth savienojamība. Strādājiet labāk

Racionalizējiet savu darba dienu. Šīs bezvadu austiņas var savienot ar divām Bluetooth ierīcēm vienlaikus, un tās var pārslēgt atkarībā no vajadzībās. Tāpēc varat klausīties mūziku klēpjdatorā un atbildēt uz zvaniem tālrunī.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.