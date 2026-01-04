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Izbeigta ražošana
TAH6506BK/00
Aktīva trokšņu slāpēšana
Slaidas un vieglas
Daudzpunktu savienošana pārī
Vēlaties samazināt troksni, kad esat ceļā? Šo bezvadu ausis nosedzošo austiņu iekšējie mikrofoni izfiltrē nevēlamo dzinēja troksni, lai jūs varētu klausīties iecienīto mūziku.
Ovālās ausu uzlikas un slaidais rāmis rada izteiksmīgu stila noskaņu. Ausis nosedzošā konstrukcija rada blīvējumu, kas pasīvi izolē ārējo troksni. 32 mm skaļruņi nodrošina spēcīgus basus un dzirdu, bagātīgu skaņu.
Racionalizējiet savu darba dienu. Šīs bezvadu austiņas var savienot ar divām Bluetooth ierīcēm vienlaikus, un tās var pārslēgt atkarībā no vajadzībās. Tāpēc varat klausīties mūziku klēpjdatorā un atbildēt uz zvaniem tālrunī.
Atsauksmes
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.