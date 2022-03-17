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Izbeigta ražošana
TAH8505BK/00
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Jebkurā ceļojumā šīs austiņas ir uzdevuma augstumos. Vienai uzlādei nepieciešamas tikai 2 stundas. Jūs iegūstat 30 stundu atskaņošanas laiku (vai sarunu laiku), ja aktīvā trokšņu slāpēšana ir izslēgta, un 25 stundas, ja tā ir ieslēgta. Divu līmeņu ātrā uzlāde – straujā uzlāde un raitā uzlāde – nodrošina papildu 2 vai 6 stundu darbības laiku.
Ar Aktīvās trokšņu slāpēšanas funkciju norobežojieties no apkārt notiekošā. Apslāpējiet vilciena vai rosīga biroja troksni ar vienas pogas pieskārienu. Ja atrodaties ārā, varat klausīties savu mūziku un sekot līdzi ielas trokšņiem, ieslēdzot modrības režīmu.
No atskaņošanas sarakstiem līdz podraidēm, perfekti noregulēti neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina dziļus basus un skaidras vidējas frekvences. Mīkstie ausu spilventiņi pārklāj visu ausi, izveidojot blīvējumu, kas pasīvi izolē ārējo troksni. Galvas stīpa ir viegla, viegli regulējama un gluda: šīs austiņas nesapīsies matos.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Plusi
Dzwięk super bas mega
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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