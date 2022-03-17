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Izbeigta ražošana

Hi-Res Audio uz ausīm valkājamas bezvadu austiņas

TAH8505BK/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
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Klausieties mūziku, nevis lietu. Šajās uz ausīm valkājamajās bezvadu austiņās varat kontrolēt aktīvo trokšņa slāpēšanas funkciju, pielāgojoties situācijai. Ar 30 stundu ilgu darbības laiku un elastīgu ātro uzlādi pietiks visam ceļojumam
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bezvadu aktīvās troksni slāpējošās austiņas

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  • 40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

30 stundu ilgs atskaņošanas laiks vai sarunu laiks (25 stundas, ja ANC ir ieslēgts)

Jebkurā ceļojumā šīs austiņas ir uzdevuma augstumos. Vienai uzlādei nepieciešamas tikai 2 stundas. Jūs iegūstat 30 stundu atskaņošanas laiku (vai sarunu laiku), ja aktīvā trokšņu slāpēšana ir izslēgta, un 25 stundas, ja tā ir ieslēgta. Divu līmeņu ātrā uzlāde – straujā uzlāde un raitā uzlāde – nodrošina papildu 2 vai 6 stundu darbības laiku.

Aktīvā trokšņu slāpēšana (ANC). Aizmirstieties pats, nevis aizmirstiet mūziku

Ar Aktīvās trokšņu slāpēšanas funkciju norobežojieties no apkārt notiekošā. Apslāpējiet vilciena vai rosīga biroja troksni ar vienas pogas pieskārienu. Ja atrodaties ārā, varat klausīties savu mūziku un sekot līdzi ielas trokšņiem, ieslēdzot modrības režīmu.

Gluda, regulējama galvas stīpa. Mīksti ausu spilventiņi

No atskaņošanas sarakstiem līdz podraidēm, perfekti noregulēti neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina dziļus basus un skaidras vidējas frekvences. Mīkstie ausu spilventiņi pārklāj visu ausi, izveidojot blīvējumu, kas pasīvi izolē ārējo troksni. Galvas stīpa ir viegla, viegli regulējama un gluda: šīs austiņas nesapīsies matos.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Plusi

Dzwięk super bas mega

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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