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  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos
  • Radītas, lai iegremdētos

Izbeigta ražošana

Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Atsauksmes
Radītas, lai iegremdētos
Iedvesma. Motivācija. Koncentrācija. Šīs pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas par jums ir parūpējušās ar lielisku aktīvās trokšņu slāpēšanas funkciju un skaidru skaņu zvanu laikā. Pilnībā integrētais Google palīgs brīvroku sistēmā ļauj jums paveikt vairāk.
Skatīt visas priekšrocības

Radītas, lai iegremdētos

  • Profesionāla trokšņu slāpēšana

  • Integrēts Google asistents

  • Daudzpunktu Bluetooth

  • Skārienvadība

Hibrīda aktīvā trokšņa slāpēšana. Fokusējiet, kur vēlaties

Hibrīda aktīvā trokšņa slāpēšana. Fokusējiet, kur vēlaties

Kad dziesma ir pelnījusi pilnīgu jūsu uzmanību, šīs bezvadu austiņas ļauj jums tajā iegremdēties. Viens ārējais mikrofons un viens iekšējais mikrofons apvienojas, lai filtrētu ārējo troksni. Nosedziet labo uzausi, lai iedarbinātu informētības režīmu, un atgriezieties atpakaļ pasaulē.

Dizains – noapaļots, pāri ausīm liekams. Slaiks izskats, lieliska skaņa

Dizains – noapaļots, pāri ausīm liekams. Slaiks izskats, lieliska skaņa

Apaļais uzausis piešķir īpatnēju stila izjūtu. Piemērotais auss stiprinājums rada blīvējumu, kas pasīvi izolē ārējo troksni. Perfekti noregulēti 40 mm skaļruņi nodrošina dziļu basu, līdzsvarotu vidējo diapazonu un dzirkstošas augstās frekvences.

Philips austiņu lietotne. Pielāgota skaņas vadība

Philips austiņu lietotne. Pielāgota skaņas vadība

Uzlabot basu. Samazināt diskantu. Izmantojot Philips austiņu lietotni, jūs izlemjat, kādu mūziku klausīties. Pielāgojiet līmeņus pats vai izvēlieties kādu no iestatītajiem skaņas stiliem. Jūs varat arī pārslēgties starp iepriekš iestatītiem ANC režīmiem ar vienu pieskārienu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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1.9

no 5

17

Atsauksmes

4

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Plusi

Wszytko

Mīnusi

Nie ma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

22/04/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Mīnusi

Мінусів поки не знайшов.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH9505BK Накладні бездротові навушники

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Plusi

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Google ir uzņēmuma “Google LLC” preču zīme. Google Fast Pair nav pieejams dažās valodās un valstīs.

  2. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.