30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Ņemiet mūziku līdzi. Baudiet stilu.
Skaisti izliekts, brīnišķīgi taktils. Šis mazais Bluetooth skaļrunis ar vilnas maisījuma skaļruņa audumu un pulēto tērauda virsējo plāksni pievērsīs apkārtējo uzmanību, lai kurp jūs dotos. Dzidra skaņa un līdz 6 stundām ilgs darbības laiks.
Bluetooth®
4 W izvades jauda
6 stundas darbības laiks
IPX7 ūdensnecaurlaidība
Šis nelielais, izliektais Bluetooth skaļrunis, kura dizains izstrādāts kopā Georg Jensen, ir vienkāršs, tomēr satriecošs. Pulētā tērauda virsējā plāksne skaisti kontrastē ar pieskārienam patīkamo Kvadrat skaļruņa audumu. Neuzkrītoši zīmola marķējumi vērš uzmanību uz Philips un Georg Jensen sadarbību.
Skaļrunis pārklāts ar augstākās kvalitātes audumu, ko izstrādājis ražotājs Kvadrat. Skaistais vilnas sajaukuma materiāls ir akustiski caurlaidīgs, ļaujot skaņai brīvi plūst no skaļruņa istabā.
Pilnībā uzlādēts akumulators sniedz 6 stundas atskaņošanas laika, un skaļrunim ir pogas skaļuma regulēšanai. Varat to savienot pārī ar tādu pašu Philips Georg Jensen skaļruni, lai baudītu stereo skaņu. Vienkārši nospiediet ieslēgšanas pogu uz 2 sekundēm.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Plusi
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Izmantošanas datums 2019-11-17
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Izmantošanas datums 2019-11-17