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Izbeigta ražošana

Philips Georg Jensen skaļrunis

TAJS30/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Ņemiet mūziku līdzi. Baudiet stilu.

Skaisti izliekts, brīnišķīgi taktils. Šis mazais Bluetooth skaļrunis ar vilnas maisījuma skaļruņa audumu un pulēto tērauda virsējo plāksni pievērsīs apkārtējo uzmanību, lai kurp jūs dotos. Dzidra skaņa un līdz 6 stundām ilgs darbības laiks.

Skatīt visas priekšrocības

Ņemiet mūziku līdzi. Baudiet stilu.

  • Bluetooth®

  • 4 W izvades jauda

  • 6 stundas darbības laiks

  • IPX7 ūdensnecaurlaidība

Taktila harmonija. Georg Jensen pulēta tērauda elementi

Taktila harmonija. Georg Jensen pulēta tērauda elementi

Šis nelielais, izliektais Bluetooth skaļrunis, kura dizains izstrādāts kopā Georg Jensen, ir vienkāršs, tomēr satriecošs. Pulētā tērauda virsējā plāksne skaisti kontrastē ar pieskārienam patīkamo Kvadrat skaļruņa audumu. Neuzkrītoši zīmola marķējumi vērš uzmanību uz Philips un Georg Jensen sadarbību.

Kvadrat skaļruņa audums. Izstrādāts skaņas caurlaidībai

Kvadrat skaļruņa audums. Izstrādāts skaņas caurlaidībai

Skaļrunis pārklāts ar augstākās kvalitātes audumu, ko izstrādājis ražotājs Kvadrat. Skaistais vilnas sajaukuma materiāls ir akustiski caurlaidīgs, ļaujot skaņai brīvi plūst no skaļruņa istabā.

6 stundu atskaņošanas laiks. Savienojams pārī stereo skaņai

6 stundu atskaņošanas laiks. Savienojams pārī stereo skaņai

Pilnībā uzlādēts akumulators sniedz 6 stundas atskaņošanas laika, un skaļrunim ir pogas skaļuma regulēšanai. Varat to savienot pārī ar tādu pašu Philips Georg Jensen skaļruni, lai baudītu stereo skaņu. Vienkārši nospiediet ieslēgšanas pogu uz 2 sekundēm.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Plusi

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Izmantošanas datums 2019-11-17

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Izmantošanas datums 2019-11-17

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam