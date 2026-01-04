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Izbeigta ražošana

Philips Georg Jensen skaļrunis

TAJS50/00

Mājas ir tur, kur ir mūzika

Ieskandiniet telpu ar Bluetooth skaļruni, kas liks justies kā mājās. Izbaudiet 20 stundas darbības laiku un akumulatora funkciju. Vilnas maisījuma skaļruņa audums un pulētā tērauda virsējā plāksne papildinās pat minimālisma interjeru.

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Mājas ir tur, kur ir mūzika

  • Bluetooth®

  • 30 W izvades jauda

  • 20 stundu atskaņošanas laiks

  • Iebūvēta ārējā akumulatora funkcija

Philips & Georg Jensen kolekcija

Philips & Georg Jensen kolekcija

Šis Bluetooth skaļrunis, kura dizains izstrādāts kopā ar Georg Jensen, ir vienkāršs, tomēr satriecošs. Pulētā tērauda virsējā plāksne skaisti kontrastē ar pieskārienam patīkamo Kvadrat skaļruņa audumu. Neuzkrītoši zīmola marķējumi vērš uzmanību uz Philips un Georg Jensen sadarbību.

Kvadrat skaļruņa audums. Izstrādāts skaņas caurlaidībai

Kvadrat skaļruņa audums. Izstrādāts skaņas caurlaidībai

Skaļrunis pārklāts ar augstākās kvalitātes audumu, ko izstrādājis ražotājs Kvadrat. Skaistais vilnas sajaukuma materiāls ir akustiski caurlaidīgs, ļaujot skaņai brīvi plūst no skaļruņa istabā.

20 stundu atskaņošanas laiks. Savienojams pārī stereo skaņai

20 stundu atskaņošanas laiks. Savienojams pārī stereo skaņai

Pilnībā uzlādēts akumulators sniedz 20 stundas atskaņošanas laiku, un bezvadu uztveres attālums ir līdz 20 m. Varat to savienot pārī ar tādu pašu Philips Georg Jensen skaļruni, lai baudītu stereo skaņu. Vienkārši nospiediet skaļruņu pārī savienošanas pogu.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā