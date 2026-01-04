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TAJS50/00
Mājas ir tur, kur ir mūzika
Ieskandiniet telpu ar Bluetooth skaļruni, kas liks justies kā mājās. Izbaudiet 20 stundas darbības laiku un akumulatora funkciju. Vilnas maisījuma skaļruņa audums un pulētā tērauda virsējā plāksne papildinās pat minimālisma interjeru.
Bluetooth®
30 W izvades jauda
20 stundu atskaņošanas laiks
Iebūvēta ārējā akumulatora funkcija
Šis Bluetooth skaļrunis, kura dizains izstrādāts kopā ar Georg Jensen, ir vienkāršs, tomēr satriecošs. Pulētā tērauda virsējā plāksne skaisti kontrastē ar pieskārienam patīkamo Kvadrat skaļruņa audumu. Neuzkrītoši zīmola marķējumi vērš uzmanību uz Philips un Georg Jensen sadarbību.
Skaļrunis pārklāts ar augstākās kvalitātes audumu, ko izstrādājis ražotājs Kvadrat. Skaistais vilnas sajaukuma materiāls ir akustiski caurlaidīgs, ļaujot skaņai brīvi plūst no skaļruņa istabā.
Pilnībā uzlādēts akumulators sniedz 20 stundas atskaņošanas laiku, un bezvadu uztveres attālums ir līdz 20 m. Varat to savienot pārī ar tādu pašu Philips Georg Jensen skaļruni, lai baudītu stereo skaņu. Vienkārši nospiediet skaļruņu pārī savienošanas pogu.
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