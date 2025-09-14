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TAK2000CT/00
Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
Ļaujiet bērniem izbaudīt mūziku ar šīm krāsainajām vadu austiņām! Tās ir vieglas, izturīgas, un to skaļums ir ierobežots drošai klausīšanai. Ciemos ir draugi? Audio koplietošanas funkcija ļauj bērniem secīgi savienot savas austiņas ar drauga austiņām, lai klausītos kopā.
Uz ausīm liekamās vadu austiņas
Skaļums ierobežots līdz 85 dB
Pielāgojamas. Audio koplietošana
Izturīgas un salokāmas
Šīs austiņas ir īpaši izstrādātas, lai saudzētu bērnu dzirdi, un to skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB*. Mūzika, multfilmas, filmas, izglītojoši videoklipi — lai ko bērni klausītos vai skatītos, varat būt mierīgi, zinot, ka skaļums nebūs pārāk liels.
Mazāki austiņu kausiņi ar mīkstiem polsteriem padara šīs vieglās austiņas ērtas bērniem. Arī polsterētā galvas stīpa ir viegli pielāgojama, lai austiņas perfekti piegulētu, un tās aizmugurē ir punkti, kas palīdz bērniem saprast, kā pareizi uzlikt austiņas.
Daudzkrāsainais dizains ļauj austiņām izcelties vislabākajā veidā, un bērni var pielāgot savas austiņas ar pašu radītiem mākslas darbiem! Vienkārši paceliet caurspīdīgo austiņas kausiņa lodziņu, ievietojiet bērna zīmējumu vai gleznojumu un atkal aizveriet lodziņu, līdz tas ar klikšķi nofiksējas.
4.8
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Plusi
wyglad, dzwiek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Plusi
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Skaļums ir ierobežots līdz 85 dB saskaņā ar drošas klausīšanās standartiem EN 50332.