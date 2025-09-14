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  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
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  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!
  • Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!

Bērnu uz ausīm liekamās austiņas

TAK2000MP/00

4.8

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Blue
Blue
Pink
Pink
Purpura violeta
Purpura violeta
Zilganzaļa kristāla krāsa
Zilganzaļa kristāla krāsa

Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!

Ļaujiet bērniem izbaudīt mūziku ar šīm krāsainajām vadu austiņām! Tās ir vieglas, izturīgas, un to skaļums ir ierobežots drošai klausīšanai. Ciemos ieradušies draugi? Audio kopīgošanas funkcija ļauj bērniem virknē savienot savas austiņas ar drauga austiņām, lai klausītos kopā.

Skatīt visas priekšrocības

Īpaši drošas, īpaši aizraujošas!

  • Uz ausīm liekamās vadu austiņas

  • Skaļums ierobežots līdz 85 dB

  • Pielāgojamas. Audio kopīgošana

  • Izturīgas un salokāmas

Vienmēr drošas, vienmēr dod prieku. Skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB*

Vienmēr drošas, vienmēr dod prieku. Skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB*

Šīs austiņas ir īpaši izstrādātas, lai būtu drošas jaunām ausīm, un to skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB*. Mūzika, multfilmas, filmas, izglītojoši videoklipi — neatkarīgi no tā, kas bērnus interesē, varat būt mierīgi, zinot, ka viņi neklausīsies pārāk skaļi.

Bērniem piemērots komforts un vienkārša lietošana

Bērniem piemērots komforts un vienkārša lietošana

Mazāki austiņu kausiņi ar mīkstiem spilventiņiem padara šīs vieglās austiņas ērtas bērniem. Polsterētā galvas stīpa ir arī viegli regulējama, lai austiņas perfekti piegulētu, un tās aizmugurē ir punkti, kas palīdz bērniem saprast, kā pareizi uzlikt austiņas.

Krāsains dizains ar pielāgojamiem austiņu kausiņiem

Krāsains dizains ar pielāgojamiem austiņu kausiņiem

Daudzkrāsainais dizains ļauj austiņām izcelties vislabākajā veidā, un bērni var pielāgot savas austiņas ar pašu radītiem mākslas darbiem! Vienkārši paceliet caurspīdīgo austiņas kausiņa lodziņu, ievietojiet bērna zīmējumu vai gleznojumu un atkal aizveriet lodziņu, līdz tas ar klikšķi nofiksējas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Plusi

wyglad, dzwiek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Plusi

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Skaļums ierobežots līdz 85 dB saskaņā ar drošas klausīšanās standartiem EN 50332.